В Беларуси найден самый дорогой чиновник 28.09.2019, 9:15

Не переоценил ли он свои «моральные страдания»?

$ 10 000 стоит продать почку, на $ 12 500 оценили жизнь женщины, которая погибла во время смертельного фейерверка в Минске (такова была компенсация), самая дорогая, лакшери-версия Geely стоит $26 500. За 30–40 тысяч долларов можно приобрести четырехкомнатную квартиру в центре Слонима. А на 100 тысяч долларов оценил свои моральные страдания белорусский чиновник. Глава Слонимского райисполкома подал иск на защиту своей чести и достоинства против блогера NEXTA и трех интернет-порталов, сообщает «Белсат».

«Распространенные в отношении меня недостоверные сведения являются порочащими мои честь и достоинство, наносящими урон моей деловой репутации как руководителя и причинившими мне глубокие нравственные страдания. Я по настоящее время тяжело переживаю ложные обвинения о недостойном поведении меня в быту, на работе», – заявил председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич.

Настолько сильные «моральные страдания» госслужащий испытал из-за публикации в телеграм-канале NEXTA, в которой утверждалось, что он вместе с женой попались пьяными за рулем авто. Припрятать инцидент и избежать ответственности в итоге удалось. Теперь чиновник, который оскорбился еще и на слово «царек», пытается доказать, что он – исключительно за здоровый образ жизни и пьет максимум йогурты. Но могут ли его «моральные страдания» стоить 100 тысяч долларов?

Сколько стоит честь и достоинство белорусского чиновника, мы спросили у жителей Витебска, а также попытались позвонить непосредственно Геннадию Хомичу, чтобы узнать обо всем из первых уст: почему не хватает государственных средств на ремонт больницы, не за государственный ли счет он брал адвоката да и не переоценены ли его моральные страдания?

Кстати, выплатить блогеру возможный штраф может помочь и государство. В интернете появилась петиция с требованием профинансировать телеграм-канал из бюджета страны.

«Данную петицию я решил создать, когда узнал, сколько денег идет на Белтелерадиокомпанию. В нашей стране действительно очень много различных проблем, но они не берутся во внимание Белтелерадиокомпанией. Они показывают только усатого колхозника, который уже за оставшиеся 25 лет надоел всей стране. Я надеюсь, что Белтелерадиокомпания будет получать только 10 тысяч рублей в год, а Степану пойдут остальные деньги. И будем действительно получать более качественную информацию», – заявил автор обращения, активист Кристиан Шинкевич.

В этом году из государственного бюджета на средства массовой информации в Беларуси выделено более $ 68 млн. То есть, 680 моральных страданий Геннадия Хомича.