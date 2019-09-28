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Андрусь Войнич: Бабушки поняли, что Лукашенко «ашуканец» и «вужака на скаварадзе»

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  • 28.09.2019, 9:38
  • 2,581
Андрусь Войнич: Бабушки поняли, что Лукашенко «ашуканец» и «вужака на скаварадзе»

Это, кстати, цитаты.

Андрусь Войнич поделился в "Фейсбуке" наблюдениями, сделанные во время кампании по сбору подписей в поддержку активистов "Европейской Беларуси":

- У меня для вас две важные новости, и как по учебнику - одна хорошая, другая плохая. Начнем, пожалуй, с последней.

Пикеты и квартирные обходы окончательно убедили меня в том, что нашему обществу остро не хватает элементарной гражданской ответственности. Народ не знает своих прав настолько, что некоторые люди просто напросто не могут самостоятельно решить проблемы с освещением в подъездах, с медицинской помощью и с бесчинствами на работе. Они привыкли к тому, что все само по себе будет так, как будет.

А теперь хорошая, даже прекрасная новость - с каждым днем таких людей становится все меньше и меньше.

Я обошел в общей сложности около 5000 квартир в своем округе, и всего три человека искренне возмущались тем, что я против Лукашенко и его вертикали, против всей номенклатуры, которая досталась нам от СССР. Двое из них были старики а один среднего возраста чиновник).

Люди устали от Лукашенко и всего того бреда, который он развел как вокруг себя и своей явно завышенной по значимости фигуры, так и от положения дел в стране в целом.

Люди не просто понимают, что надо менять все, они все чаще об этом открыто говорят, все реже боятся.

Учителя, медики, рабочие - все. Пенсионеры уже просто заявляют, что так жить нельзя, просто потому, что не за что, то есть холодильник уже практически одержал победу над телевизором, в котором им так долго показывали страну сказок, где опостылевший "герой дня" в очередной раз спасает какой-нибудь колхоз и отчитывает чиновников.

Только, если пять лет назад условная бабушка хвалила этого самого "героя", то сегодня она просто материт телевизор, понимая что Лукашенко простой "ашуканец", "брехло" и "вужака на скаварадзе". Это, кстати, цитаты.

Люди понимают, что ни сидением по кухням, ни жалобами, ни фальшивыми выборами ситуацию не исправить. Пришло время понять, что же делать дальше.


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