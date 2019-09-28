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Президент Словакии рассказала о секрете своей сенсационной победы

  • 28.09.2019, 10:12
Президент Словакии рассказала о секрете своей сенсационной победы
Зузана Чапутова

Не последнюю роль сыграло отношение Зузаны Чапутовой к журналистам.

Президент Словакии Зузана Чапутова, которая пришла к власти в июне 2019-го после неожиданной победы над вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем, дала интервью журналу НВ.

В нем Чапутова, экологический активист в прошлом, ответила на просьбу журналиста «поделиться секретом» своей уверенной победы над опытным политиком.

Президент Словакии отметила, что в ее победе сыграли роль множество факторов, и «для полноценного анализа надо было бы спросить экспертов».

«Но, мне кажется, ключевым стало то, что я в глазах людей превратилась в символ изменений. Я не стремилась к конфронтации и на этом построила коммуникацию со своими избирателями. Я отвечала на все вопросы журналистов. Буквально на все, даже на самые неудобные. Люди заметили, что я не ухожу от ответов, и это, наверное, стало знаком прихода другой, новой политической культуры», — подчеркнула Чапутова.


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