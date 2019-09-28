«Уже третий раз покупаю в класс шкафчики. Куда они их девают?» 16 28.09.2019, 10:17

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Родители учеников рассказали о школьных поборах.

Буквально 1 сентября в Беларуси был запущен сайт pobory.by, и уже через несколько дней стало понятно, что тема школьных поборов очень сильно волнует белорусов, а результаты превзошли все ожидания. Всего же средний чек за 14 дней, согласно данным сайта, составил… 108 рублей 90 копеек! Именно столько заплатили родители за «бесплатное» образование их ребенка. И продолжают платить.

Родители учеников рассказали «Cалідарнасці», сколько и за что они заплатили с начала учебного года.

Отец школьника: «Уже третий раз покупаю в класс шкафчики. Даже интересно, куда они их девают?»

Виталий, отец ученика 2 класса минской школы, рассказал, что с начала года на нужды класса потратил более 120 рублей.

— Собирали буквально на все: 30 рублей – в родительский комитет — «чтобы было». По 5-10 рублей на дни рождения детей, подарки учителям в связи с началом учебного года. 12,5 рублей заплатили за учебники, а на 40 рублей купили дополнительные пособия, без которых, оказывается, вообще никак нельзя на уроках. Но больше всего возмутило, когда заявили, что в класс необходимо купить шкафчики и для этого надо сдать 40 рублей.

Дело в том, что в прошлом учебном году Виталий уже оплачивал покупку шкафчиков в класс своего сына.

— Тогда учительница заявила, что шкафы, в которых раздевались наши первоклашки, старые, — рассказывает мужчина. — Мы попытались было возразить, что они вполне пригодны и их замена никак не повлияет на учебный процесс, но учительница сказала, что это просьба руководства школы. В результате скинулись и заменили.

Однако вскоре выяснилось, что со следующего года класс, в который ходит сын Виталия, будет учиться в другом кабинете. А там шкафчиков вообще нет.

— То есть к началу учебного года нас поставили перед фактом: опять покупаем шкафчики, — рассказывает мужчина.

Примечательно, что 6 лет назад старшая дочь Виталия училась тут же в начальной школе.

— И эта же самая учительница тогда собирала… на шкафчики. То есть, я уже третий раз покупаю в класс мебель. Просто какое-то шкафчиковое проклятие. Даже интересно, куда они их девают? — задается вопросом Виталий.

Впрочем, это не единственные расходы семьи на школу.

— Вот уже много лет подряд нам на вайбер рассылают сообщения о том, что каждая семья должна в течение года перечислить 2 базовые величины (50 рублей) в попечительский совет, — рассказывает мужчина. — Якобы на эти деньги делается ремонт в школе. Они, конечно, указывают, что перечисления добровольные, но при этом постоянно напоминают и даже вывешивают списки «неплательщиков».

По словам родителя, проблема даже не в том, что сложно контролировать, куда уходят перечисленные средства.

— Проблема в том, что у нас постоянно говорят, что наше образование бесплатное и мы должны благодарить за него государство. Но мы же видим, что это не так. Давайте уже честно признаемся: родители полностью содержат школу и сами оплачивают образование своего ребенка. А значит и имеют право требовать, чтобы их мнение уважали, а к детям относились по-человечески, а не как к «щенкам», — заключает Виталий.

Мама школьницы: «Отказались от «обязательной» экскурсии за 40 рублей. На ребенка стали давить»

Людмила, мама первоклассницы минской гимназии, также столкнулась со школьными поборами.

— Все, как у всех: деньги в родительский комитет на нужды класса, деньги на подарки, на туалетную бумагу, воду и тому подобное. А на учебные пособия вообще ушло 47 рублей (и это не считая платы за учебники)! — перечисляет собеседница.

Однако больше всего Людмилу возмутило, когда в классе начали собирать на «обязательную» экскурсию «Посвящение в ученики».

— Была предложена экскурсия, которая уже заказана, и настоятельно рекомендовали быть всем детям. То есть, без экскурсии у нас никак учеником не стать? К тому же цена была немаленькая — 40 рублей, — рассказывает Людмила. — В итоге, я решила, что мой ребенок на эту экскурсию не поедет.

Однако, по словам собеседницы, после отказа ее дочь в школе фактически стали шантажировать.

— Учительница ей говорила: «Ой, как это ты не поедешь? Там же будет так интересно: зверюшки разные, чаек, блинчики! Поехали!» В итоге ребенок из школы пришел весь в слезах. Дочка собиралась даже вытрясти свою копилку, чтобы самой оплатить эту экскурсию. Естественно, пришлось дать денег, — рассказывает Людмила.

Женщина возмущена, что педагоги часто действуют через детей, если видят, что родители отказываются за что-то платить.

— В ребенке начинают будить чувство неполноценности: мол, у всех остальных детей родители заплатили, а ты один такой. И большинство платит именно потому, что хочет психологического комфорта для своего чада, — рассуждает собеседница. — У меня двое школьников, и, соответственно, все траты приходится умножать на два. Хотя, надо сказать, что в саду мы платили еще больше. В любом случае с этим надо что-то делать. Потому что с таким подходом мы «бесплатное» образование наших детей просто не потянем!