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Мадуро заявил о переброске в Венесуэлу российских военных

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  • 28.09.2019, 10:44
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Мадуро заявил о переброске в Венесуэлу российских военных
Николас Мадуро

Их привезли на двух самолетах.

Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну группы российских специалистов для ремонта военной техники. Выступление Мадуро транслировалось в его твиттере, сообщает «Новая газета».

«Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку», — заявил правитель Венесуэлы. По его словам, новая команда заменит группу специалистов, которая работала в стране в начале года.

Мадуро также отметил, что президент России Владимир Путин предложил ему максимальную поддержку в политической, дипломатической и военной сферах. Венесуэльский правитель добавил, что они с российским коллегой пришли к соглашению по вопросу восстановления экономики Боливарианской республики.

Мадуро несколько дней назад вернулся из поездки в Москву. В ходе встречи с Путиным венесуэльский правитель подарил ему копию сабли одного из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке Симона Боливара.

Напомним, в январе венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо стал законным главой Венесуэлы.


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