Мадуро заявил о переброске в Венесуэлу российских военных

Мадуро заявил о переброске в Венесуэлу российских военных17
- 28.09.2019, 10:44
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Их привезли на двух самолетах.
Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро объявил о прибытии в страну группы российских специалистов для ремонта военной техники. Выступление Мадуро транслировалось в его твиттере, сообщает «Новая газета».
«Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку», — заявил правитель Венесуэлы. По его словам, новая команда заменит группу специалистов, которая работала в стране в начале года.
Мадуро также отметил, что президент России Владимир Путин предложил ему максимальную поддержку в политической, дипломатической и военной сферах. Венесуэльский правитель добавил, что они с российским коллегой пришли к соглашению по вопросу восстановления экономики Боливарианской республики.
Мадуро несколько дней назад вернулся из поездки в Москву. В ходе встречи с Путиным венесуэльский правитель подарил ему копию сабли одного из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке Симона Боливара.
Напомним, в январе венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо стал законным главой Венесуэлы.