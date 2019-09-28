Из Беларуси высылают польских учителей

Из Беларуси высылают польских учителей19
- 28.09.2019, 11:29
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Власти дали им несколько часов, чтобы покинуть страну.
Двоих учителей польского языка, Томаша и Малгожату Банашкевичей, 27 сентября вынудили покинуть Беларусь. Об этом в комментарии belsat.eu сообщил представитель Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут.
Учителя преподавали в польской общественной школе имени короля Стефана Батория в Гродно. Из отдела внутренних дел администрации Ленинского района Гродно им поступило распоряжение покинуть Беларусь.
На протяжении нескольких лет учителей в Беларусь высылала организация по развитию польского образования за рубежом при Министерстве национального образования Польши, отметил Андрей Почобут.
«Общественные школы могли приглашать учителей из Польши – их уровень знания языка более высокий, уровень знания специфических терминов – выше. С учетом того, что в государственных школах обучение польскому языку власти стремятся свести к нулю, эту функцию переняли общественные школы. И вот сейчас, спустя несколько лет, власти в Гродно решили, что так быть не может – и выслали двоих учителей», – рассказал Почобут.
По его данным, педагоги уже пересекли белорусско-польскую границу.
«У них было несколько часов, чтобы уехать из Беларуси», – подчеркнул Почобут.
По словам Почобута, есть неофициальная информация, что на следующей неделе из Беларуси выгонят еще несколько учителей.