Из Беларуси высылают польских учителей 19 28.09.2019, 11:29

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Ученики польской школы в Гродно. Фота – facebook.com/PSSprzyZPB

Власти дали им несколько часов, чтобы покинуть страну.

Двоих учителей польского языка, Томаша и Малгожату Банашкевичей, 27 сентября вынудили покинуть Беларусь. Об этом в комментарии belsat.eu сообщил представитель Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут.

Учителя преподавали в польской общественной школе имени короля Стефана Батория в Гродно. Из отдела внутренних дел администрации Ленинского района Гродно им поступило распоряжение покинуть Беларусь.

На протяжении нескольких лет учителей в Беларусь высылала организация по развитию польского образования за рубежом при Министерстве национального образования Польши, отметил Андрей Почобут.

«Общественные школы могли приглашать учителей из Польши – их уровень знания языка более высокий, уровень знания специфических терминов – выше. С учетом того, что в государственных школах обучение польскому языку власти стремятся свести к нулю, эту функцию переняли общественные школы. И вот сейчас, спустя несколько лет, власти в Гродно решили, что так быть не может – и выслали двоих учителей», – рассказал Почобут.

По его данным, педагоги уже пересекли белорусско-польскую границу.

«У них было несколько часов, чтобы уехать из Беларуси», – подчеркнул Почобут.

По словам Почобута, есть неофициальная информация, что на следующей неделе из Беларуси выгонят еще несколько учителей.