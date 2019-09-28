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В Южной Корее загорелось грузовое судно с россиянами

  • 28.09.2019, 11:37
В Южной Корее загорелось грузовое судно с россиянами

Судно под флагом Каймановых островов перевозило нефтепродукты.

В южнокорейском порту Ульсан произошел пожар на грузовом судне, перевозившем горючее. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, на борту находились 25 человек. Отмечается, что команда судна состоит из граждан России и Филиппин. РИА Новости передает, что среди членов экипажа были десять россиян, в том числе капитан.

Судно под флагом Каймановых островов перевозило нефтепродукты. После возгорания произошел взрыв, огонь перекинулся на соседний корабль. Всех находящихся на борту обоих кораблей эвакуировали.

РИА Новости пишет о девяти пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.


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