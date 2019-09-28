Беларусь, которую не покажут по телевизору 2 28.09.2019, 11:40

2,974

Активист «Европейской Беларуси» наблюдал, как пропагандисты снимают пикет по сбору подписей.

Один из координаторов «Европейской Беларуси» Максим Винярский написал в «Фейсбуке» о том, как в Беларуси создали «асоциальное государство»:

«На днях наблюдал, как съемочная группа БТ снимала у ворот парка Горького пикет «Европейской Беларуси» по сбору подписей. От телесотрудников явным душком пропаганды, и было ясно, что сюжет будет о «горстке недовольных» диктатором и его порядком управления.

Примерно в тоже время на пятом этаже соседнего дома, по улице имени красного командарма Фрунзе, замерзала девяностодвухлетняя женщина, ветеран, бывший многолетний сотрудник белорусского медуниверситета. Доблестные коммунальщики Партизанского района включили отопление в доме, но не озаботились проверкой доходит ли тепло до верхнего этажа. Ещё бы, кому из чиновников есть дело до человека, 50 лет обучавшего врачей нашей страны, если он на пенсии? У женщины умер единственный сын, и некому помочь решить проблему с коллцентром ЖКХ отвечающем ей: ваш номер в очереди 817.

На это наплевать и бойцам информационного фронта и так называемым соцработникам. И всем остальным, включая действующего депутата Партизанского округа. Впрочем при таком отношении, она уж точно не его избиратель. И теперь, не боясь ничего, открыто говорит где видела всю их «вертикаль власти», включая ту голову с которой гниёт эта рыба».