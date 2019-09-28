Что известно о разоблачителе, рассказавшем о звонке Трампа Зеленскому? 28.09.2019, 11:50

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Некоторые американские политики считают, что ему лучше стать публичной фигурой.

Разоблачитель, жалоба которого дала толчок процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, предположительно, работал в ЦРУ, сообщили американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп в частной беседе со своими сотрудниками потребовал узнать для него имя разоблачителя и намекнул, что с подобными предателями раньше разбирались проще: их казнили, передает ВВС.

«Я хочу знать, кто этот человек, который передал информацию разоблачителю. Это сродни шпионажу. Вы знаете, что мы делали в старые времена, когда еще были умными? Знаете? Мы разбирались со шпионами и предателями немножко иначе, чем сейчас», — сказал Трамп в частной беседе с подчиненными.

Аудиозапись разговора была передана неизвестным в редакцию газеты Los Angeles Times. По мнению экспертов, в своем комментарии Трамп явно намекает на то, что раньше шпионов казнили.

Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса США резко отреагировали на высказывания и намеки Трампа. В совместном заявлении они написали, что слова президента — это откровенное и предосудительное запугивание свидетеля, а также попытка помешать процедуре импичмента.

Адвокат разоблачителя предостерег прессу и других от попыток установить личность разоблачителя, так как публичность на данной стадии расследования может угрожать жизни и здоровью этого человека.

Однако член Палаты представителей от Демократической партии Раджа Кришнамурти считает, что прятать разоблачителя опаснее, чем обнародовать его имя. По мнению конгрессмена, чем скорее этот человек выступит перед комитетом по разведке, тем лучше.

«Меня беспокоят некоторые заявления президента относительно разоблачителя, вдруг он начнет ему мстить», — сказал Кришнамурти.

Что известно о разоблачителе?

Его имя и даже пол не разглашаются: накануне в ходе слушаний комитета Палаты представителей по разведке конгрессмены, говоря о разоблачителе, выбирали нейтральные формулировки — «это лицо», «человек, написавший жалобу», «как указывает он или она».

New York Times, Washington Post и агентство Рейтер пишут, что этот человек — сотрудник ЦРУ.

Некоторые источники также сообщают, что ранее этот человек работал в Белом доме.

Что он сделал?

Жалоба разоблачителя на Дональда Трампа привела к разбирательству в конгрессе и запуску процедуры импичмента президенту США.

Трампа обвиняют в том, что он руками украинских властей пытался скомпрометировать одного из самых вероятных своих оппонентов на президентских выборах 2020 года демократа Джо Байдена, то есть содействовал вмешательству иностранного государства в американские выборы.

В середине августа разоблачитель сообщил генеральному инспектору разведывательных служб США Майклу Аткинсону, что содержание телефонного разговора между президентом США и президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля, показалось ему очень странным. У этого человека сложилось мнение, что Трамп использовал элементы шантажа и давление на украинского лидера.

По субординации, Аткинсон показал жалобу исполняющему обязанности директора национальной разведки США Джозефу Магуайру, однако тот пошел с этой информацией не в конгресс, как предусмотрено законом, а в Белый дом, после чего администрация президента начала всячески засекречивать содержание телефонной беседы.

По сообщению разоблачителя, данные о ней были в отдельной компьютерной системе, которая используется для засекреченной информации, например, деталей спецопераций.

Тогда Аткинсон обратился напрямую в Палату представителей, и жалоба разоблачителя вызвала такой резонанс, что демократы запустили процедуру импичмента, а Магуайр предстал для объяснений перед комитетом по разведке.

Кто мог знать о содержании телефонного разговора?

Судя по содержанию жалобы, разоблачитель и человек, имевший возможность слушать разговор президентов, — не одно и то же лицо. Однако разоблачитель посчитал, что информация, переданная ему от коллег, заслуживает доверия.

Пресса США сообщает, что допуск к прослушиванию официальных разговоров с главами иностранных государств имеют глава аппарата президента, представители госдепартамента и министерства обороны, а также сотрудники комитета по нацбезопасности.

Если звонок делается из так называемой ситуационной комнаты (обычно это происходит в кризисных ситуациях), за разговором также наблюдают сотрудники Белого дома, традиционно не принадлежащие ни к одной партии.

Число присутствующих определяется важностью звонка. Физически они редко находятся рядом с главой государства, чаще слушают, находясь в другом помещении, и делают пометки.

Некоторые источники сообщают, что разоблачитель якобы указал в жалобе, что в тот день разговор Трампа с Зеленским слушали 10−12 человек, однако в тексте документа, попавшего в прессу с купюрами, этой информации нет.

Однако в жалобе точно содержится информация о том, что стенограмма телефонного звонка была сохранена не в обычной компьютерной системе Белого дома, а на сервере, предназначенном для документов с грифом «секретно».

Дональд Трамп назвал происходящее очередной охотой на ведьм, однако, по мнению некоторых политологов, разоблачитель поставил Трампа в гораздо более серьезную ситуацию, чем та, которой грозило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном соучастии членов предвыборной команды Трампа.