«Это же не вы»: как многодетная белоруска сбросила 30 кг 2 28.09.2019, 12:14

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Фото: Ольга Шиманская

Самым важным был групповой эксперимент с психологом.

«Похудеть может каждый, а вот сохранить себя в нужном весе — не всегда», — уверяет 38-летняя Ольга Шиманская. Она сама это прошла: долгое время результаты похудений не задерживались, раз за разом к ней возвращались ее «неидеальные» 90 килограммов. Но вот уже пять лет многодетная мама, кандидат филологических наук, доцент БГУ, а заодно и фитнес-тренер — в другом весовом апмлуа. Ольга рассказала tut.by, что же изменилось.

Фото: Ольга Шиманская

«С пухленькими щечками было лучше»

Ольга с детства не была худышкой, но и толстой себя назвать не может. Когда выходила замуж в 23 года, весила 70 кг. В браке родилось трое детей — дочка и два сына. Избыточное «наедалось» после каждых родов. Женщина пробовала регулировать вес диетами, но надолго результат не закреплялся. В 2013 году она вступила в 2-месячный проект «Невесомость» о похудении. Занималась с экспертами и психологами, ходила на тренировки, следила за питанием. После проекта продолжила самостоятельную борьбу, и результат — минус 30 килограммов за полгода.

Фото: Ольга Шиманская

— Исхудала до 57, щеки впали, даже стало немного страшно. Но потом все выровняла питанием и нашла свой идеальный вес — 62 килограмма.

Борьбу за фигуру Ольга вела без отрыва от дома, семьи, работы. Женщина преподавала английский в БГУ и параллельно развивалась в своем увлечении — фитнесе. Чтобы не лениться ходить на тренировки даже в дождь, решила стать тренером и съездила на учебу в Москву. Лишние килограммы ушли, а хобби переросло в работу: сейчас три дня в неделю Ольга преподает в университете, а три дня ведет зумбу и другие тренировки.

— Уже как тренер поняла, что белорусы очень зажаты. Зумба — это и кардио, и веселье, и терапия, когда не надо париться о том, что вокруг. Она решает сразу две проблемы: и вес уходит, и себя начинаешь любить. Люди подходят ко всему слишком педантично и все принимают близко к сердцу: рот на тренировках зажат, девушки грудью потрясти боятся. Например, что-то не получается и они про себя говорят: «Какая я тупая, не соображаю». Потом начинают это заедать.

Фото: Ольга Шиманская

— Своим примером мотивируете людей?

— Когда говорю на тренировках, что весила 90 килограммов, многие не верят. Даже смотрят на фото в соцсетях и говорят — это же не вы.

На первых порах по-разному относились к преображению Ольги и коллеги в вузе: кто-то говорил, что новый имидж очень хорош, а кто-то уверял, что с пухленькими щечками было лучше.

«Заедальщица»

Самым сложным в похудении для Ольги было не «не есть», а понять себя. В этом помог психолог.

— У нас был групповой эксперимент: нужно было ходить по кругу и говорить друг другу комплименты. Я на нем забилась в угол и разрыдалась. Тут-то меня и вывернули, обнажили проблемы. А они были с принятием себя.

Психологическая закалка, уверена тренер, и помогла на годы закрепить весовой результат. Для этого ей были не нужны жесткие диеты. Сейчас в семье тоже обходятся без этого: питание правильное, но не радикальное.

Фото: Ольга Шиманская

— У меня три основных приема пищи и два перекуса. Утром обязательно на сухой сковороде готовлю овсяноблин — яйцо, молоко, горсть овсянки. На обед курица или мясо с кашами, овощами или макаронами. Для перекусов — творог, быстрый кекс в микроволновке, блинчики с творогом, орехи. Если прихожу поздно — пью кефир с хлебом. Рацион детей не значительно отличается от моего: они с удовольствием едят каши, куриные отбивные. Их уже жарю на небольшом количестве масла — активный образ жизни все компенсирует. На летних каникулах был случай, когда сын после не самого полезного быстрого перекуса спросил: «Мама, а когда будет правильное питание?»

В целом ограничений по питанию у Ольги нет. Сладости и, как их называет фитнес-тренер, «срывные» продукты типа упаковочки рахат-лукума в рационе тоже есть. Появляются они обычно в моменты внутренних переживаний.

— Я всегда была «заедальщицей», все стрессы и страхи заедаются вкусняшками. Контролировать себя помогают тренировки и кожа лица: если ешь много сладкого — появляются высыпания. Хочешь быть красивой — умей отказываться.

ЗОЖ-привычки в семью

В инстаграме Ольги есть девиз: «Отныне разрешаю себе все». Но это не столько про еду, сколько про образ и восприятие жизни. После похудения женщина не раз меняла имидж: выбривала виски, делала приметные стрижки.

— Это своеобразный протест и поиск граней своей сексуальности. Пять лет назад был вызов, но сейчас снова ращу волосы, захотелось измениться и стать более женственной.

Вместе с Ольгой меняется и семья. Сыновья, глядя на маму, стали заниматься плаванием в спортивной школе, дочь — ходить на дзюдо и футбол. Все вместе они участвуют в забегах, завели традицию летом сплавляться на байдарках по Беларуси.

Поддержка близких и окружающих сыграла определенную роль в похудении. Но все же важнее, по мнению Ольги, вот что:

— Контролировать себя можно только тогда, когда понимаешь, в чем причина лишнего веса. После этого нужно взять себя в руки и перестать заедать неприятности.