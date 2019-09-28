Лукашенко: Потом не отбрехнешься, клянусь здоровьем и своими детьми 13 28.09.2019, 12:51

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Диктатор прокомментировал свои разговоры с Путиным.

Лукашенко «очень насторожила» публикация июльского телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

«Но вас могу удивить: я не записываю переговоры с Путиным или с Зеленским, у нас нет этой практики, я вам клянусь собственным здоровьем и своими детьми. У нас нет. И когда мне дважды предлагали, я говорю «нет». Это наши разговоры, не надо, чтобы они где-то были записаны и т.д.» — заявил Лукашенко в интервью украинским СМИ 26 сентября в Минске, сообщают naviny.by.

«Россияне записывают, я — нет, — сказал он. — Может, когда-то и я приду к этому, чтобы записывать переговоры по телефону, но у меня этого нет. Но меня это очень насторожило. Я, когда разговариваю с президентами, я веду разговор, можно сказать, не на официальном языке».

«Там всякое может быть. Ну особенно с близкими мне людьми. Вот с Зеленским мы разговаривали. Там же не только нефтепродукты. Там будущие наши встречи, переговоры и шутки, и прибаутки, и как встретимся, и где, в неофициальной обстановке и т.д.», — пояснил белорусский правитель.

«Я сейчас думаю: надо быть поаккуратнее, — признался он. — Вот так возникнет ситуация и придется этот разговор опубликовывать там — мы-то не опубликуем, мы не записываем эти переговоры, но все-таки, наверное, надо это делать. Я спустя 25 лет прихожу к тому, что надо делать, ибо потом не отбрехнешься».