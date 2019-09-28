Невыдуманные истории: пять сериалов, основанных на реальных событиях 2 28.09.2019, 12:59

Жизненные истории удивляют, наводят на размышления и всегда привлекают зрителей.

Удачная экранизация наполняет сюжет новыми красками, позволяет углубиться в детали и с головой погрузиться в жизнь героев, пишет ЗаграNица.

Корона, 2016

В центре сюжета — история правления Елизаветы II от середины XX века до наших времен. Вы внимательно следили за свадьбой принца Гарри? Поверьте, этот драматический сериал окажется не менее интересным. Колкие реплики героев, интриги, блестящая игра актеров делают повествование живым и затягивающим. Не зря «Корона» получила «Золотой глобус» как лучший телевизионный сериал и за лучшую женскую роль в 2017 году. И это далеко не все премии!

Патрик Мелроуз, 2018

Патрик Мелроуз — экранизация пяти автобиографических книг Эдварда Сент-Обина. Писатель рассказал о событиях из своего трудного детства и о том, как он справлялся с последствиями травмы во взрослой жизни. Патрик Мелроуз — выходец из аристократической семьи, который борется с депрессией с помощью алкоголя и наркотиков. У него умер отец, но по неким причинам для Патрика это радостное событие.

Американская история преступлений, 2016

Первый сезон раскрывает дело об убийстве бывшей жены О. Джея Симпсона — Николь Браун-Симпсон — и ее парня Рона Голдмана. В зале суда происходят конфликты, разочарования и открытия. Второй сезон, «Убийство Джанни Версаче», посвящен проблеме гомофобии, которая стоила жизни знаменитому модельеру.

Нарко, 2015

Первые два сезона рассказывают о самом известном в мире наркобароне — Пабло Эскобаре. Сериал с точностью передает события, включая хронологию и детали. Третий сезон посвящен наркокартелю Кали, который внезапно стал самым крупным в мире поставщиком наркотиков.

Во все тяжкие, 2008 – 2013

Создателей вдохновила история двух учителей химии. Один из них варил метамфетамин на территории школы, а другой начал продавать наркотики, когда узнал, что у него рак.

Актеры даже научились варить реальный метамфетамин, чтобы на экране всё выглядело правдоподобно. В 2014 году «Во все тяжкие» вошел в Книгу рекордов Гиннесcа как «сериал с самым высоким рейтингом».