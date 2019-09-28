Минчанин на площади Победы: Смоленск, Брянск, Великие Луки - это наши земли 28.09.2019, 13:14

На пикетах «Европейской Беларуси» по сбору подписей нередко разгораются дискуссии на темы геополитики.

Пресс-служба "Европейской Беларуси" опубликовала пример разговора, который произошел на днях во время сбора подписей возле станции метро "Площадь Победы":

- Россия забрала наши земли. Забрала Смоленск, забрала Брянск, забрала Великие Луки. Вот, что сделала Россия. Это наш враг, - говорит один из минчан.

В ответ женщина, подошедшая к участникам пикета, стала выдвигать аргументы о том, что в России больше пенсии и зарплаты.

- Я отношусь плохо к тому факту, что наши пенсионеры получают низкую пенсию, - отвечают ей. - Но при чем тут Россия? В Германии еще выше пенсии. Почему я должна равняться на Россию? Вы знаете, у меня в Литве живет сын, и у меня там есть сватья, которой каждый год добавляется пенсионный коэффициент. Все это пересчитывается. Кстати, в Украине тоже, а у нас – нет. Ну, так, что теперь, объединяться с Россией? Давайте с Литвой объединимся. Плохо отношусь к ситуации с пенсией. Мало. Хочу больше. Но Россия тут при чем? Она же не добавит.