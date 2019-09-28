В Забайкалье представитель власти выступил на стороне шамана Габышева 28.09.2019, 13:24

Муниципальный депутат не побоялся бросить вызов ФСБ.

Муниципальному депутату Александру Давыдову, который выступил в поддержку якутского шамана Александра Габышева, позвонил человек, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности. Неизвестный потребовал, чтобы народный избранник снял с повестки заседания Красночикойского районного совета вопрос об осуждении "политических репрессий", сообщает портал Чита.Ру.

Как утверждает Давыдов, собеседник привел "неубедительный доводы" и депутат отказался снимать вопрос с заседания. Факт звонка он обнародовал в местных СМИ 26 сентября, после этого, как утверждает народный избранник, представители ведомства к нему не обращались. Он же, напротив, направил официальное обращение к руководству УФСБ по Забайкальскому краю, чтобы узнать позицию ведомства относительно "политических репрессий в России". Депутат также пригласил представителей ФСБ для обсуждения данного вопроса на постоянной комиссии райсовета.

В пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю отказались прокомментировать заявление депутата. Депутат официального ответа тоже не получил.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Позднее Габышев сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал, они "даже подружились". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.

Позже полиция задержала шестерых участников отряда якутского шамана якобы за нарушение правил дорожного движения. Ранее в Иркутске были задержаны другие четверо спутников шамана, которых подозревали в драке. После того, как они дали пояснения, их из полиции отпустили. Однако 25 сентября отряд объявил о роспуске и завершении похода. Во вторник вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка. В полиции им заявили, что если отряд не будет распущен, их обвинят в терроризме, а лагерь будет взят штурмом в среду после 7 утра по иркутскому времени. Согласно официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.