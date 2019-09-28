«Начали уходить, и баллон взорвался» 28.09.2019, 13:30

Фото: onliner.by

Репортаж с места ночного ЧП на Немиге.

Под ногами хозяйки сгоревшего ночью «Пересмешника» хрустит битое стекло, которым усыпана вся терраса. По полу разбросаны части разорвавшейся горелки, все в саже и копоти. На более или менее уцелевшей лавке заполняют документы молодые милиционеры. Кроме этой лавки, кажется, здесь ничего и не осталось. «Мы пробовали тушить сами, но инстинкт самосохранения у всех работает», — говорит нам Сергей, один из первых, кто заметил неладное, пишет onliner.by.

Фото: onliner.by

Подробнее о том, что произошло, можно почитать здесь. Если кратко, то сегодня около половины второго ночи в работающем ресторане на Немиге, 5 разорвалась газовая горелка, которая привела к сильному пожару. В этот момент в заведении были работники и немногочисленные гости.

Фото: onliner.by

— Мы как раз сегодня поставили эти горелки, они первый день работали. Мы проверяли их днем, все было в порядке. Эти горелки у нас стояли на складе, только достали. Они сертифицированы, все документы есть, — рассказывает Ольга Мазур, хозяйка заведения. — Ночью она зажглась, ребята сразу позвонили в МЧС. Взяли огнетушитель, но ничего не получалось, хотя тогда она не сильно горела.

Фото: onliner.by

Когда стало понятно, что справиться с неисправной горелкой самостоятельно не получится, сотрудники решили вывести гостей через черный ход. По их словам, в этот момент все и произошло.

Фото: onliner.by

— На террасе никого не было в этот момент. Вот стоит эта горелка, — показывает рукой Сергей, работник ресторана. — Внутри находится баллон, и он каким-то образом загорелся. Мы попробовали огнетушителем затушить, но баллон втупую покрылся порошком и продолжил гореть. Естественно, инстинкт самосохранения у всех работает. Мы со всеми гостями пошли к черному ходу. Начали уходить, и он взорвался. Половина террасы всполыхнула как спичка.

Фото: onliner.by

Ольга говорит, что в момент случившегося гостей в ресторане было немного и все они спокойно покинули заведение. Девушка старается сильно не переживать по этому поводу и говорит банальные, но правильные вещи о том, что главное — это отсутствие пострадавших, а остальное не так важно.

Фото: onliner.by

— Это было довольно опасно, ребята понимали, что может быть взрыв. Хорошо, что решили всех вывести и сами ушли, — говорит Ольга. — Что конкретно там загорелось, пока не знаем, но это однозначно техническая неисправность. Главное, что никто не пострадал. А мы будем птицей фениксом и в ближайшее время закатим хорошую вечеринку в честь того, что произошло.