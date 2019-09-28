«Хирург предложил: пусть Лукашенко напишет на бумажке условия своего ухода» 1 28.09.2019, 14:09

Чего хотят белорусы?

Отрывки из разговоров на предвыборных пикетах «Европейской Беларуси» по сбору подписей опубликовал блогер и активист Алесь Круткин.

«Что мне предлагают сделать люди которые за меня подписываются.

Один отставной военный (подполковник военной прокуратуры) предложил вернуть настоящие выборы где в комиссиях были бы не учителя школ, а представители всех партий и общественно-политических организаций.

Бывший директор школы настаивает на том, что в первую очередь нужно обеспечить разделение власти на три равных ветви: законодательную, судебную, и исполнительную.

Бизнесмен сказал, что самое важное - это местное самоуправление. На его взгляд, вертикаль нужно заменить на горизонталь, налоги должны оседать в местных, абсолютно прозрачных для граждан, бюджетах, а председатели райсполкомов должны не назначаться, а избираться.

Бывший секретарь райкома компартии, занимавший этот пост в 1980-ых, убеждал меня в том, что будущее за мелким и средним бизнесом, а ВВП страны на 80 процентов должен формироваться частным сектором.

И все они за то, чтобы Лукашенко ушёл в отставку, за смену власти на всех уровнях. Хирург-пенсионер предложил: пусть Лука напишет на бумажке условия своего ухода (если он не может сделать это публично с телеэкрана). Он сказал следующее: не загоняйте его в угол. Пусть выдвинет свои условия и спокойно вместе со своей семьёй уезжает куда хочет. Чтобы обошлось без конфликта. Так как потом может быть уже поздно

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Я внимательно слушаю все предложения народа. Приходите, поговорим, обсудим ситуацию и наше будущее».