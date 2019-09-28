Минфин США выдал доллару разрешение на взлет 28.09.2019, 14:29

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Спрос на доллары - результат перетока капитала на рынок США.

Доллар резко подорожал на форексе и обновил 2-недельные максимумы на фоне серии крупных размещений американского госдолга, которые по итогам недели заберут из системы ликвидность на 74,7 млрд долларов, пишет finanz.ru.

Курс евро к доллару потерял 0,5% в среду, а на торгах в четверг обновил минимумы с мая 2017 года - 1,0923 доллара за евро.

Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым валютам, в среду подскочил рекордно с июля (с 97,99 до 98,65 пункта), а в четверг переписал 2-недельный максимум на отметке 98,76.

Спрос на доллары - результат перетока капитала на рынок США, говорит старший аналитик BNY Mellon Нил Меллор.

Американский Минфин проводит на этой неделе размещение 2-, 5- и 7-летних нот на 125 млрд долларов, а также краткосрочных векселей на 85 млрд. Кроме того, в пятницу и четверг состоятся расчеты по аукционам прошлой недели на общую сумму 105 млрд долларов.

Чистый отток ликвидности (размещения минус погашения) составит 44,74 млрд доллларов по первой серии ауционов, и 30 млрд - по второй, следует из данных Казначейства.

Всего же за период с августа по декабрь Минфин США планирует занять 800 млрд долларов, что близко к историческим рекордам конца 2008 года, когда размещались облигации на полтриллиона долларов в квартал.

Это провоцирует отток долларовой ликвидности , которая и так в дефиците, отмечает аналитик Nordea Мартин Энлунд. На прошлой неделе ставки денежного рынка США взлетали до 10% годовых, вынудив ФРС впервые за 10 лет начать снабжать банки однодневными кредитами репо.

С четверга ФРБ Нью-Йорка, управляющий балансом ФРС, увеличил лимит однодневных операций с 75 до 100 млрд долларов. Но и этого объема не хватило, чтобы удовлетворить весь спрос.

В конечном итоге нехватка долларов вынудит ФРС возобновить скупку активов, говорит Энлунд: вероятно, решение будет принято на заседании 30 октября. Это будет «мягкое QE» на 10-15 млрд долларов в месяц, прогнозирует он.

Хотя ФРС снижает процентные ставки, другие валюты выглядят еще менее привлекательно, говорит старший аналитик BNY Mellon Нил Меллор.

Британия увязла с Brexit, а экономика зоны евро на всех парах мчится к рецессии вслед за Германией, где промышленное производство сокращается с рекордной за 10 лет скоростью, а сводный индекс деловой активности по экономике оказался в зоне спада впервые с 2013 года.

Европейский центробанк с октября возобновит программу денежной накачки экономики, скупая активы на 20 млрд евро в месяц, а с декабря, вероятно, увеличит вливания до 40 млрд, прогнозирует Энлунд из Nordea.

«Мы имеем парад безобразных валют. И не так очевидно, что (кроме доллара) можно купить», - говорит Меллор (цитаты по Reuters).