Журналистка из Минска: Есть простой способ поменять ситуацию в стране 4 28.09.2019, 14:34

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Люди делятся идеями на пикетах «Европейской Беларуси» по сбору подписей.

Власть может на нас не влиять, если мы сами будем отвечать за свои действия и поступки. Такую позицию высказала жительница Минска, которая пришла на пикет «Европейской Беларуси» по сбору подписей, сообщает пресс-служба кампании:

- Я работала журналистом, все время сталкиваюсь с тем, что есть у людей проблемы. Лично меня такие проблемы не касаются, но я чувствую, что простым людям тяжело зарабатывать, им сложно отдать своих детей учиться, заработать себе на жилье. Заработать на жилье – это просто невозможно простому человеку со средней зарплатой.

Как поменять ситуацию? – это самый простой ответ: мы должны начинать с себя. Нужно учится отвечать за себя первоначально, не ждать от кого-то. Надо брать ответственность в свои руки, отвечать за свои поступки и быть открытыми людьми, добрыми друг к другу. Тогда власть не сможет на нас влиять.