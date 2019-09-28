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Россия вступила в конфронтацию с КНДР на море

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  • 28.09.2019, 14:53
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Россия вступила в конфронтацию с КНДР на море

РФ задержала северокорейские суда.

Россия задержала три северокорейских рыболовецкие шхуны и их экипажи, занимавшиеся незаконной добычей в российских водах. Это второй подобный инцидент за две недели.

Это редкий пример конфронтации между Северной Кореей и Россией, сообщает «Голос Америки».

По информации агентства «Интерфакс», российские пограничники задержали суда с 262 моряками на борту в водах, которые Москва считает своей исключительной экономической зоной. На кадрах, опубликованных ФСБ РФ, видно, как пограничники поднимаются на судна в бронежилетах. Сообщается, что на шхунах обнаружено большое количество рыбы.

Кремль заявил, что этот инцидент не повредит его отношениям с Пхеньяном.


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