Попутный ветер для Зеленского 7 Карл Бильдт, Project Syndicate

28.09.2019, 16:14

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Украинцы не зря оптимистичны

Внезапно недавнее социологическое исследование показало, что украинцы гораздо оптимистичнее смотрят в будущее, чем жители большинства других стран. И это удивительно, учитывая все вызовы, с которыми сталкивается сейчас Украина. Впрочем, общественные настроения оправданы новой политической траекторией страны.

В течение первых двух десятилетий после распада Советского Союза Украина была одним из самых плохоуправляемых государств-преемников. Пока Россия проводила либеральные экономические реформы и получала выгоду от высоких цен на нефть и газ, а страны Балтии вступали в Евросоюз, Украина оставалась позади. У соседней Польши ВВП почти в пять раз превышает ВВП Украины, хотя оба государства начинали свою посткоммунистическую жизнь примерно в равных экономических условиях.

В 2004 году Оранжевая революция продемонстрировала стремление украинцев к переменам, но за ней последовали внутренние распри и разочарование. Как только давнее желание более тесного сотрудничества с ЕС начало политически материализоваться, обновленная амбициозная Россия встряла, чтобы сбить Украину с курса на Запад. Ухудшало ситуацию и катастрофическое финансовое положение страны. Повсеместная коррупция и отсутствие серьезных реформ фактически лишили ее помощи МВФ и западных государств, оставив президента Виктора Януковича в сильной зависимости от Кремля (возможно, намного большей, чем он сам того хотел).

В конце 2013-го Янукович согласился на требования России сорвать Соглашение об ассоциации с ЕС (с перспективой Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли). Украинцы пришли в ярость, а режим Януковича ответил на это насилием и убийством около 100 человек на улицах Киева. Не справившись с протестами, Янукович в конце концов сбежал в Россию, которая в свою очередь вмешалась своими войсками.

Весной 2014-го Украина зависла в неопределенности. Россия оккупировала и аннексировала Крым, поддержала и признала два сепаратистских региона на востоке Донбасса, а также пыталась провести едва прикрытую операцию по отделению южных регионов Украины ради присоединения к так называемой «Новороссии». В момент, когда само ее выживание стояло под вопросом, страна была буквально сломлена.

Но Украина смогла восстановиться. В мае 2014 года Петр Порошенко выиграл президентские выборы с рекордно высокой поддержкой избирателей за всю короткую историю украинской демократии. Украина начала давать отпор, и российский президент Владимир Путин развернул регулярные российские войска в двух восточных областях Украины — Донецкой и Луганской. Перемирие и политический процесс, очерченный в Минском соглашении в сентябре 2014-го, помог сохранить лицо Путину и его незаконным украинским проектам, но конфликт так и остался неразрешенным. По подсчетам ООН, боевые действия унесли жизни 13 тысяч человек и превратили миллионы человек в беженцев.

Новейшая глава украинской саги открылась в начале этого года, когда Владимир Зеленский, популярный комик без политического опыта, вырвал неожиданную победу на президентских выборах. И на парламентских выборах несколькими месяцами позже его новая политическая партия получила абсолютное большинство. Когда дело заходит о проведении сложных реформ, Зеленский и его команда в гораздо более выгодной позиции, чем любое другое украинское правительство в постсоветской истории Украины.

Избрание Зеленского отображает глубоко укоренившуюся тягу к радикальным изменениям. Его предвыборная кампания была нацелена на борьбу с коррупцией, экономическими проблемами и конфликте на востоке страны. Именно эти вопросы будут иметь наибольшее значение во время его президентского срока. Хотя Украина и приняла в последние годы больше масштабных реформ, чем любая другая европейская страна, избиратели жаждут большего и верят в то, что Зеленский и его молодая команда станут именно теми, кто это исполнит.

Зеленский очертил (до сих пор нечеткую) программу радикальных решений, нацеленных на 40% рост украинской экономики в ближайшие годы. Как он и его советники ясно дали понять, для этого потребуется существенное повышение зарубежных инвестиций, которое не произойдет, пока судебная система не станет прозрачной и эффективной. Яростные меры по борьбе с коррупцией — главное условие роста экономики.

Одно из особенно многообещающих экономических предложений может расширить право частной собственности на землю, что в свою очередь будет стимулировать конкуренцию и инновации в сельскохозяйственном секторе. Будучи родиной трети мирового суперплодородного чернозема, Украина уже превзошла Россию, став крупнейшим в мире экспортером зерна и третьим по величине экспортером продуктов питания в ЕС после США и Бразилии. Она может добиться намного большего, если будут проведены способствующие экономическому росту реформы.

Зеленский и его команда пока наслаждаются сильным попутным ветром. Но будущее Украины зависит от того, насколько успешно они распорядятся своим политическим «медовым месяцем» для проведения сложных реформ. Встречный ветер неизбежно подует, но первые сигналы обнадеживают. Украинцы не зря оптимистичны.

Карл Бильдт, Project Syndicate (перевод — inosmi.ru)