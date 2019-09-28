Виктор Марчик: В Зельве меня поддержали даже родственники «вертикальщика» 28.09.2019, 15:25

Фото: Радыё Рацыя

Представитель Белорусского Национального Конгресса отметил интересные перемены в настроении людей.

В пятницу, 27 сентября, в Зельве прошли два пикета по сбору подписей за выдвижение «кандидатом в депутаты» по Слонимской избирательному округу № 58 представителя Белорусского Национального Конгресса слонимца Виктора Марчика.

Первый пикет по сбору подписей прошел в центре Зельвы у входа на рынок, а второй - возле магазина «Евроопт». Это был первый пикет по сбору подписей за Виктора Марчика в Зельве, сообщает «Радыё Рацыя» .

Фото: Радыё Рацыя

К пикетчикам подходило много людей, чтобы познакомиться с претендентом в «депутаты» Виктором Марчиком.

Люди активно знакомились и задавали ему разные вопросы. Как никогда раньше, много зельвенцев высказывали слова поддержки независимому претенденту в кандидаты в «депутаты» и ставили свои подписи.

Люди говорили, что за Зельвенского чиновника Валентина Семеняко, ранее работавшего заместителем председателя Зельвенского райисполкома, а сейчас возглавляющего местный райсовет, ни в коем случае никто на Зельвенщине голосовать не будет.

Даже родственники Семеняко подходили к сборщикам подписей и говорили, что они за него также голосовать не будут.

А когда Виктор Марчик у них спрашивал, почему они так настроены против своего земляка, зельвенцы отвечали, что местные вертикальщики вовсе не отстаивают интересы простых людей на Зельвенщине.

Люди жаловались на то, что в Зельве никак не могут достроить поликлинику. Недостроенное здание уже много лет стоит без окон и постепенно уже начал рушится. Высказывали люди и ряд других упреков в адрес зельвенских вертикальщиков. Кстати, Виктор Марчик уже собрал более 1000 подписей.

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя