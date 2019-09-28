Белый дом ограничил доступ к звонкам Путина и саудовского принца 4 28.09.2019, 15:12

Эта ситуация довольно необычна.

Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Об этом 27 сентября сообщил телеканал CNN (перевод — gordonua.com).

По словам одного из источников телеканала, в случае разговора Трампа с саудовским принцем чиновники, которым обычно был бы предоставлен доступ к расшифровке стенограммы разговора, никогда не видели ее. По словам собеседника телеканала, эта ситуация довольно необычна.

Доступ по крайней мере к одному из телефонных разговоров президентов России и США также был "жестко ограничен", отмечает телеканал.

Собеседники ничего не знают о намеренном добавлении стенограммы диалога Трампа и Путина в особую систему хранения секретной информации. Однако именно туда была загружена стенограмма беседы американского и украинского президентов.

"Попытки скрыть информацию о дискуссиях Трампа с принцем Мухаммедом и Путиным еще раз иллюстрируют экстраординарные усилия, предпринимаемые помощниками Трампа для строгого ограничения числа людей, имеющих доступ к его беседам с иностранными лидерами", – отмечает телеканал.

В середине сентября в СМИ появилась информация, что Трамп мог давить на украинского президента во время телефонной беседы 25 июля. Об этом сотрудник американской разведки сообщил в официальной жалобе на имя руководства.

Глава Белого дома дал согласие на публикацию полной, нередактированной стенограммы своего разговора с украинским лидером.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". Кроме того, украинский президент жаловался Трампу на ЕС. Он заявил, что Франция и Германия "делают недостаточно" для Украины в вопросе санкций против России.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры расследования, цель которого – определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. "Президент сознался в том, что призывал украинского президента совершить действия, которые принесли бы ему политическую пользу", – заявила она.