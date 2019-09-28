Активисты заставили милиционеров выучить историю ВКЛ 28.09.2019, 16:18

Валерий Бычковский

Но справились они с задачей плохо.

Пресс-служба "Европейской Беларуси" сообщила про случай, произошедший на одном из пикетов "Европейской Беларуси" по сбору подписей сегодня днем. Рассказывает претендент в депутаты пр 103 Пушкинскому избирательному округу Валерий Бычковский:

- Подходил провокатор, милиционер-крепышок в штатском. Пытался заставить меня перейти на эмоции. Может полчаса со мной разговаривал. Зацепкой был вопрос о государственном языке. Пытался ссылаться на историю - такую ахинею несешь! И об Украине, как они любят, и о Великом княжестве Литовском, и о российском пропагандисте Соловьева, как верном информационном источнике. Хит: "в ВКЛ было два государственно языка - древнерусский и старобеллорусский". Это и есть уровень знания истории Беларуси нашими милиционерами. Потом его один из наших сторонников, пожилой мужчина, подошедший к пикету, осадил слегка и прогнал.