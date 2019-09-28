Сокол Путина: как убийство чеченца в Германии выдают за «мафиозные разборки» 28.09.2019, 16:30

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Полиция на месте убийства в Берлине 23 августа 2019 года

Журналисты опубликовали новые подробности по одному из крупнейших провалов российских спецслужб.

Это расследование подготовлено The Insider совместно с Bellingcat, Der Spiegel и центром «Досье».

В первой части расследования журналисты рассказали о том, что «Вадим Соколов», арестованный за убийство чеченского беженца Зелимхана Хангошвили в Берлине, прилетел в Европу с паспортом на вымышленное имя, а также объяснили, почему это не могло произойти без содействия российских спецслужб. Вчера The New York Times выдала сенсацию: якобы им удалось установить, что убийцей является Владимир Степанов, бывший полицейский, отбывающий 24-летний срок за соучастие в убийстве. В этом тексте мы объясняем, почему киллер не Степанов, и приводим новые доказательства причастности российских спецслужб к убийству.

Ложный след. Владимир Степанов

В статье от 26 сентября NYT со ссылкой на анонимный источник сообщила, что «Вадимом Соколовым» является Владимир Степанов — бывший старший оперуполномоченный ГУВД по Санкт-Петербургу, отбывающий тюремный срок в Борской спецколонии Нижегородской области, в которой сидят бывшие сотрудники спецслужб, МВД, ФСИН и прокуроры (там же, например, сидели полковник ГРУ Сергей Скрипаль и сотрудник СВР Александр Запорожский, пока их не обменяли на Анну Чапман и других российских шпионов, пойманных в США).

Майор милиции Владимир Степанов входил в кровавую банду, на счету которой убийства, разбои, грабежи и вымогательства в Петербурге и Москве. Так, в 2003 году в Москве члены банды расстреляли гендиректора «Алмаз-Антей» Игоря Климова, а в Петербурге зарезали его хорошую знакомую — совладелицу ОАО «Проммашинструмент» Елену Нещерет. Климов ранее служил в СВР и входил в ближайшее окружение давнего путинского сослуживца, бывшего главы Наркоконтроля Виктора Иванова (давал показания в суде) и нынешнего начальника контрразведки ФСБ Владислава Меньщикова. Кроме того, бандиты убили связанных с Климовых бизнесменов Михаила Иванова и Рубена Нариманова.

По версии следствия, заказчиком преступлений был друг детства и компаньон Климова, связанный с оборонкой коммерсант Константин Братчиков, которого для суда экстрадировали из Эквадора. По оперативным данным, Климов и Нещерет «кинули» Братчикова на крупную сумму, и он якобы решил отомстить обидчикам. Для этих целей бывший компаньон обратился к питерскому авторитету Станиславу Тюрину (Тюря), а тот нанял бандитов. Однако в суде присяжные дважды оправдывали Братчикова. Сейчас он живет в Израиле и возглавляет местную Федерацию хоккея.

Мосгорсуд приговорил милиционера Владимира Степанова к 24 годам строгого режима и лишил его звания майора МВД. В 2006 году он подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ и ему скостили срок на 3 месяца, убрав из приговора ст. 325 ч. 2 УК РФ (похищение и порча документов). Степанов должен выйти на свободу только в 2029 году. Теоретически он мог выйти на свободу по УДО после отбытия не менее двух третей либо не менее половины срока при замене наказания принудительными работами. Или освободиться по хронической болезни, такой как туберкулез, онкология, тяжелая форма сахарного диабета и т.д.

The Insider и партнеры издания по расследованию еще несколько недель назад получили информацию от анонимного источника о том, что «Соколовым« может быть именно Степанов, причем источник был, скорее всего, тот же, что у NYT. Однако мы не думаем, что это правда. И вот почему.

Во-первых, наш источник в УФСИН по Нижегородской области подтвердил, что Степанов жив и здоров, находится на зоне и никуда не пропадал. В том числе сотрудник Борской колонии на условиях анонимности сообщил, что заключенный Степанов работает во 2-м отряде, администрацией характеризуется положительно и его частенько назначают дневальным. Кроме того, источник сообщил, что татуировок у Степанова нет (напомним, у «Соколова» были две крупные татуировки на обеих руках).

Во-вторых, судебная экспертиза, проведенная по просьбе Bellingcat, указывает на то, что на фото Степанова и «Соколова» два разных человека. 10 августа 2016 года, сидя на зоне, Степанов получил новый паспорт (в связи с достижением 45-летнего возраста), это самое свежее его фото, которое у нас есть. В том же паспортном файле есть и его более ранняя фотография в возрасте 20 лет. Экспертиза, проведенная профессором Хассаном Угали, специалистом по визуальному анализу из Инженерной школы университета Брэдфорда (School of Engineering Bradford University), подтвердила, что обе фотографии Степанова принадлежат одному человеку, в то время как лицо с фото «Соколова» принадлежит другому человеку.

В-третьих, стоит отметить, что Степанов, хоть и получил большой срок, но был признан виновным лишь в том, что оказывал помощь банде (например, помогал им закупать милицейскую форму), нет никаких оснований полагать, что он когда-либо непосредственно участвовал в убийствах. В этом контексте особенно странной выглядит гипотеза, что обычного оперативника МВД отправили за границу как исполнителя заказного убийства. Кроме того, «Соколов» при подаче на визу сдавал в визовом отделе свои отпечатки пальцев, а отпечатки пальцев Степанова, как осужденного человека, есть во многих российских базах. Если это один и тот же человек, то организаторы убийства не могли не понимать, что киллера будет легко идентифицировать по отпечаткам и это неизбежно вызовет вопросы к российским властям: как человек, который должен отбывать срок в тюрьме, оказался на свободе (в базе судебных решений нет сведений об УДО), да еще и получил фальшивый загранпаспорт.

«Соколов» и российские спецслужбы

В первой части расследования The Insider уже писал, что сам факт того, что «Соколов» смог получить загранпаспорт на вымышленное имя, указывает на его прямую связь с государством — даже если бы ему каким-то образом удалось подделать паспорт самостоятельно, он не смог бы пройти по нему российский пограничный контроль, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где «Соколова» нет. Кроме того, в базе пересечения границы «Соколов» не значится — либо власти удалили эти данные, либо, что еще более вероятно, он пересек границу в обход стандартной процедуры контроля. Но это далеко не единственное подтверждение связи убийцы с российскими властями.

Известно, что в Берлин «Соколов» попал не прямым путем. Визу он делал во Францию, но из Парижа сначала полетел в Варшаву, где снял гостиницу на 5 дней (видимо, он планировал туда вернуться). Там он избавился от российской сим-карты и, судя по всему, там же получил свой 9-миллиметровый Glock и выдвинулся в Берлин. Данные сим-карты пока неизвестны The Insider (но их внимательно изучают немецкие и польские власти), зато нам удалось ознакомиться с его анкетой, которую он заполнял при подаче на визу.

В анкете «Соколов» указал в качестве места своей работы ЗАО «Руст». Источники центра «Досье» во французском консульстве сообщили, что в ходе проверки оказалось, что «Соколов» там действительно работает. Когда The Insider связался с владельцем компании Владимиром Ершовым, тот ответил, что никакого Соколова не знает, а компания вообще находится в процессе ликвидации, кроме того, он пообещал уточнить у бухгалтерии, есть ли у них сотрудник Соколов и подавал ли он на визу. После этого Ершов к телефону подходить почему-то перестал. Интересно, что рабочий телефон «Руст» совпадает с телефоном компании «Оборонэнерго», принадлежащей Министерству обороны и поставляющей электроэнергию государственным ведомствам.

Также крайне странно выглядят налоговые документы «Соколова». ИНН ему был присвоен 23 июля 2019 года, то есть всего за 5 дней до выдачи загранпаспорта. Это также свидетельствует о том, что «Соколов» — фиктивная личность, придуманная уже в момент начала спецоперации.

Интересно, что национальный паспорт, указанный в файле ИНН, имеет весьма специфическую серию: меняя последние несколько цифр вы не найдете других паспортов. Судя по всему, этот номер был просто взят с потолка. Еще более показательно то, что, после того как центр «Досье» попросил одного из своих источников найти этот номер в базе Роспаспорт, в этой базе появилось сообщение: «Сведения о личности защищены законом. Для получения информации свяжитесь с администратором».

Брянский адрес «Соколова», судя по всему, также случайный. В выписке Росреестра на этот адрес нет никаких данных о собственнике, а в доме по этому адресу о «Соколове» ничего не слышали.

Ноль реакции

Несмотря на многочисленные подтверждения причастности российских властей к отправке «Соколова» в Берлин, немецкие власти хранят молчание по поводу громкого убийства. Если после отравления Скрипалей последовала незамедлительная жесткая реакция британского премьера и активные дипломатические усилия, приведшие к одновременной высылке российских дипломатов множеством западных стран, то в данном случае даже министр внутренних дел Германии не стал утруждать себя каким-либо комментарием. Кстати, глава МВД Германии Хорст Зеехофер известен как «путинферштеер» — он призывал к отмене санкций, введенных после аннексии Крыма, выступал за возвращение России в G8 и приезжал в Москву для встречи с российским президентом.

Отсутствие реакции удивляет даже немецких парламентариев. Как заявил в разговоре с Der Spiegel Норберт Реттген (ХДС), председатель Комитета по иностранным делам, «это убийство имеет явный политический след, и непонятно, почему делом до сих пор не занялся Генеральный прокурор. Нет никаких оснований предполагать, что убийство было совершено по личным мотивам или было связано с организованной преступностью».