«Всю ночь вели прямой эфир в очереди возле H&M» 28.09.2019, 16:45

Фото: onliner.by

Как белорусы дежурили под магазином ради сертификата на 200—300 рублей.

Предположительно, массированная информационная атака об открытии в Минске H&M, которая развернулась в последнее время, могла вам изрядно надоесть. Потерпите еще немного: скоро событие станет будничным, а блогеры перестанут им восторгаться. Сегодня новый масс-маркет в Galleria Minsk полноценно заработал. Onliner спросил мнение о шмотках и ценах в H&M не у журналистов, не у VIP-персон, не у менеджеров сети, а у людей, которые сделали бренд востребованным и узнаваемым на весь мир и действительно заслужили красную ковровую дорожку, — у покупателей.

Ожидая ажиотаж, представители бренда выстроили змейку с ограждениями, как в аэропорту. Как оказалось, не зря, пишет onliner.by.

Фото: onliner.by

Кроме шопинга, маркетологи заманивают посетителей акциями: первой тысяче положены сертификаты на 30 рублей, первым 2000 — подарочные сумки с ежедневниками, водой, печеньем, первым трем — сертификаты на 200, 250 и 300 рублей.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Примерно за час до открытия людей начала развлекать певица, пытавшаяся покорить «Евровидение», — Zena.

Фото: onliner.by

Посетители, которые пришли в торговый центр вчера. Кто они?

Если вы думаете, что все началось в назначенное время, то это не так. Толпа самых рьяных поклонников H&M стоит в очереди уже с 8 утра, хотя официальное начало — в 12:00. А три главных героя дня пришли в Galleria Minsk примерно вчера в обед и провели ночь.

Фото: onliner.by

Все было так. Примерно в 13:00 27 сентября Максим проходил мимо торгового центра и заметил, что очереди в магазин пока нет. Молодой человек решил, что это хороший шанс быть первым, и принялся ждать. Через часик к нему присоединились Алексей и Артем. Больше желающих не было до 8 утра.

Фото: onliner.by

— Просто проезжал мимо, — оправдывается Максим, обладатель самого дорогого сертификата в 300 рублей. — Развлекались как могли: сначала я один, потом пришли они. Раньше мы друг друга не знали.

Артем получил сертификат на 250 рублей.

— Мне нравится H&M. Я увидел, что стоит только один человек. Разговорились с Максимом, и я решил попробовать. Для нас Galleria специально оставили открытой.

Алексей, получивший сертификат на 200 рублей, говорит, что тусовка длиной около 20 часов не была в тягость:

— Я знал об акции, знал, что будет разыгрываться три сертификата, но не до конца понимал, когда именно надо встать в очередь. Тогда я просто подошел к молодым людям. Они сказали, что я могу быть третьим. Я с удовольствием согласился. Было три часа дня.

Фото: onliner.by

Мы общались, веселили друг друга. Пытались не потерять настрой, подбадривали себя. Лично мне было просто интересно прочувствовать атмосферу ожидания, нетерпения, поучаствовать в открытии легендарного магазина для Беларуси и просто запомнить такой важный момент моей жизни.

Спрашиваем: а где доказательства, что все это не подстава?

— Мы все снимали в истории Instagram, вели прямой эфир. Мы обычные живые люди, которые просто выстояли очередь.

Сертификаты парни планируют потратить в другой день на теплую одежду:

— Сегодня надо спать, отдыхать!

Фото: onliner.by

Что думают другие покупатели в очереди?

На самом деле не все самоотверженно стоят ради какой-нибудь шмотки по скидке. Есть и те, кому в кайф потусоваться в выходной день. Onliner поговорил с теми, кто стоит, танцует и не унывает.

Ангелина:

— Рада стоять, потому что здесь очень классно! Я делаю много фотографий и танцую под живую музыку. Зачем попозже приходить? Я встала в 5 утра. Ладно, шучу — в 10. Мне так нравится атмосфера, так прикольно, так качает, короче! Сколько планирую потратить? Времени? Хоть весь день могу стоять.

Фото: onliner.by

Александр:

— Я долго ждал появления этого бренда в Минске. У меня уже есть их одежда. Мне нравится качество и дизайн. Это модная и молодежная одежда. Почему стою в очереди? Это ажиотаж. Это интересно. Обещанные призы очень заманивают. Сегодня собираюсь потратить рублей 60—100.

Фото: onliner.by

Анна:

— Пришла купить одежду. Скоро зайду, узнаю, какую именно. Потрачу рублей 60—70. Предполагала, что будут очереди. Стою где-то с половины десятого. Видела много рекламы и пришла чисто по ней. Раньше ни разу не была в H&M, хотя и слышала о нем.

Фото: onliner.by

Петр Зиновьевич:

— Я не знаю, что это за магазин. Стою здесь, потому что делать нечего. Посмотрю, что есть, почем. Среди молодежи, конечно, кайф. Лет бы еще 50 скинуть, было бы еще веселее. Планирую потратить не больше сотни.

Фото: onliner.by

На старт, внимание, марш!

Тем временем змейка очереди извивается уже на улице. Работники магазина носят людям воду на подносах, чтобы избежать несчастных случаев. Надо сказать, всем очень повезло, что дождь, судя по прогнозу, планируется только после обеда.

Фото: onliner.by

А ровно в 12:00 посетителей стали порционно запускать внутрь магазина. Почему порционно? Потому что ресурсы помещения ограничены, а желающих очень уж много.

Фото: onliner.by

Что купили?

Катя:

— Народу много, но радует, что раздают купоны на 30 рублей в качестве скидки. Ботинки обошлись в 50 рублей со скидкой.

Фото: onliner.by

Станислав:

— Нам дали сертификат на 30 рублей. Худи обошлось в 18 рублей, а стоило 48.

Карина:

— За бюстгальтер доплатила 4 рубля.

Фото: onliner.by

Николай:

— Внутри атмосфера отличная. Стоял недолго, час. Купил байку, с купоном она обошлась в 18 рублей.

Фото: onliner.by

Маша:

— Закупались на осень/зиму. Купила куртку, дубленку, сапожки. Приятно, что на входе раздавали скидочные карты. Скидка 30 рублей действовала на весь чек. Потратила около 250 рублей.

Фото: onliner.by

Еще немного о магазине

Первый этаж целиком достался женским вещам. Второй поделен между детскими и мужскими. Последних, на первый взгляд, меньше всего. В век всепоглощающих «-измов» (сексизм, лукизм и так далее) это обстоятельство вполне можно было бы считать ущемлением мужских прав. Но так уж повелось: сильному полу для счастья нужен скорее ограниченный выбор вещей, чем бесконечный.

Кроме эскалаторов, есть лифт. Стыдно признаться, но такая заурядная в той же России вещь, как лифт в большом масс-маркет-бутике, для Минска новинка.

Фото: onliner.by

В последние годы H&M очень старается обелить репутацию компании, которая вредит природе массовым производством дешевых вещей. Множество экологических акций и инициатив — фишка бренда. В магазинах есть специальные таблички, которые оповещают, что вещи в определенном отделе сделаны из хлопка, добытого из экологических источников.

Лицом марки в Беларуси стала наша соотечественница, модель Женя Катова. Ее милую мордашку можно было увидеть на миллионе билбордов по всему Минску, на которых она выглядит как девчонка с соседнего двора. Маркетинговый посыл прозрачен. Борисовчанка, кстати, имеет успешную модельную карьеру, сотрудничает с такими гигантами, как Dolce & Gabbana, Mugler, Armani, Ralph & Russo и многими другими.

Фото: onliner.by

После 14:00 очередь все еще была. Все счастливы. Расходимся.