Накануне
- Аркадий Янковский
- 28.09.2019, 16:47
Так зреют великие революции.
Д’Артаньян вышел было на балкон покурить, но увидел табличку "No smoking!".
Это был департамент культуры в родном министерстве. Государственное учреждение, видишь ли, и здесь с 1 октября 2019 года Постановление правительства о новых правилах противопожарного режима соблюдалось строго!
Д’Артаньян смачно плюнул сквозь густые усы и выругался хрипло и не по-французски...
В другой раз он был на службе у сына, и там его тоже, разумеется, потянуло на некотиньчик…
Не тут-то было! В здании ГД в Охотном ряду не только писали идиотские законы, но и выполняли их. Запретные таблички мелькали на стенах и балконах не реже лозунгов тоже родной, но давно опостылевшей партии.
Куда податься бедному мушкетеру? На улице ведь знаменитости проходу не дадут, коль с трубкой в зубах увидят…
И благородный ненавистник всех кардиналов, решив уединиться, инстинктивно подался в православный храм.
Сняв широкополую шляпу и обнажив лысину перед незнакомыми и ничего не говорящими ему ликами на стенах, он вдруг вздрогнул от неожиданности.
Меж икон красовалась четкая надпись, оформленная в старославянском стиле:
"Согласно нормам пп.12 и 14 Постановления Правительства №003589377-НКТ-001 за подписью председателя Медведева Д.И. от 01.10.2019, отныне обращения с кадилами, свечами да лампадами во всех церквях и храмах РПЦ МП осуществляются строго под надзором особо уполномоченного клира и с личного благословения Патриарха...
Нарушителей порядка постигнет кара божия и оргвыводы высокой Комиссии Департамента №5 ФСБ".
— Mère de Dieu!, что означает Мать божья! — только и выдохнул Д'Артаньян. Государственное учреждение ведь...
Он выпрыгнул из храма и в задумчивости побрел по бульвару... В голове его быстро зрело желание присоединиться к московским протестам.
"Один за всех — и все за одного!" — сказал сам себе Д'Артаньян.
И он был абсолютно прав.
Аркадий Янковский, kasparov.ru