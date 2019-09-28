Накануне Аркадий Янковский

28.09.2019, 16:47

Аркадий Янковский

Так зреют великие революции.

Д’Артаньян вышел было на балкон покурить, но увидел табличку "No smoking!".

Это был департамент культуры в родном министерстве. Государственное учреждение, видишь ли, и здесь с 1 октября 2019 года Постановление правительства о новых правилах противопожарного режима соблюдалось строго!

Д’Артаньян смачно плюнул сквозь густые усы и выругался хрипло и не по-французски...

В другой раз он был на службе у сына, и там его тоже, разумеется, потянуло на некотиньчик…

Не тут-то было! В здании ГД в Охотном ряду не только писали идиотские законы, но и выполняли их. Запретные таблички мелькали на стенах и балконах не реже лозунгов тоже родной, но давно опостылевшей партии.

Куда податься бедному мушкетеру? На улице ведь знаменитости проходу не дадут, коль с трубкой в зубах увидят…

И благородный ненавистник всех кардиналов, решив уединиться, инстинктивно подался в православный храм.

Сняв широкополую шляпу и обнажив лысину перед незнакомыми и ничего не говорящими ему ликами на стенах, он вдруг вздрогнул от неожиданности.

Меж икон красовалась четкая надпись, оформленная в старославянском стиле:

"Согласно нормам пп.12 и 14 Постановления Правительства №003589377-НКТ-001 за подписью председателя Медведева Д.И. от 01.10.2019, отныне обращения с кадилами, свечами да лампадами во всех церквях и храмах РПЦ МП осуществляются строго под надзором особо уполномоченного клира и с личного благословения Патриарха...

Нарушителей порядка постигнет кара божия и оргвыводы высокой Комиссии Департамента №5 ФСБ".

— Mère de Dieu!, что означает Мать божья! — только и выдохнул Д'Артаньян. Государственное учреждение ведь...

Он выпрыгнул из храма и в задумчивости побрел по бульвару... В голове его быстро зрело желание присоединиться к московским протестам.

"Один за всех — и все за одного!" — сказал сам себе Д'Артаньян.

И он был абсолютно прав.

Аркадий Янковский, kasparov.ru