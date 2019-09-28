«Баста»: Все, кто связан с диктатором, стали объектом насмешек 1 28.09.2019, 16:54

Им теперь без конвоя — никак.

Через неделю в Беларуси стартует перепись населения. Проводить ее будут набранные большей частью в добровольно-принудительном порядке студенты и бюджетники, а сопровождать - сотрудники милиции. Пресс-служба МВД утверждает, что не всех и не всегда, а только во время обхода «неблагополучных адресов». Но как нам рассказали «волонтеры», которые будут проводить перепись по столичным окраинам, там таких «неблагополучных» - целые кварталы, пишет телеграмм-канал «Баста».

Участие милиции предсказуемо. Все, кто хоть каким-то образом в глазах людей ассоциируется с диктаторским режимом, уже давно стали объектами насмешек, оскорблений, а то и открытых угроз. Чиновники и сам диктатор — далеко, за заборами коттеджей и резиденций. А налоговики, контролеры в общественном транспорте, работники ЖЭСов — вот они, совсем рядом, среди нас. Неплохие, в общем-то, люди, но именно они становятся «козлами отпущения» для обычных граждан. Ясно, что переписчики в этот перечень попадают по умолчанию. А если еще работать они собираются в Шабанах, Курасовщине или на «Ангаре», то понятно, что без милицейского конвоя — никак.

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