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Выборы в Афганистане: более 20 человек ранены в ходе столкновений в Кабуле

  • 28.09.2019, 17:13
Выборы в Афганистане: более 20 человек ранены в ходе столкновений в Кабуле
Афганский полицейский на контрольно-пропускном пункте в Кабуле
Фото: Reuters

На пост президента Афганистана претендуют 18 человек.

Более 20 человек получили ранения в Кабуле в день президентских выборов в Афганистане, сообщает итальянская неправительственная медицинская клиника Emergency, передает nv.ua.

«В нашу больницу в Кабуле доставлены 18 раненых в результате нескольких столкновений, по крайней мере, еще восемь прибывают», — говорится в сообщении клиники, которая оказывает бесплатную медпомощь жертвам войны, в Twitter.

«Новости об инцидентах со всей страны поступают в этот день выборов В Афганистане. Даже одна из наших машин скорой помощи подверглась нападению, наш коллега, который ехал на ней, был ранен, как и родственники, которые сопровождали пациента», — сообщила клиника.

28 сентября в Афганистане стартовали очередные выборы президента страны. На этот пост претендуют 18 человек, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.


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