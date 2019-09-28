Выборы в Афганистане: более 20 человек ранены в ходе столкновений в Кабуле 28.09.2019, 17:13

Афганский полицейский на контрольно-пропускном пункте в Кабуле

Фото: Reuters

На пост президента Афганистана претендуют 18 человек.

Более 20 человек получили ранения в Кабуле в день президентских выборов в Афганистане, сообщает итальянская неправительственная медицинская клиника Emergency, передает nv.ua.

«В нашу больницу в Кабуле доставлены 18 раненых в результате нескольких столкновений, по крайней мере, еще восемь прибывают», — говорится в сообщении клиники, которая оказывает бесплатную медпомощь жертвам войны, в Twitter.

#Afghanistan 18 wounded from various areas admitted in our #Kabul hospital, at least 8 other coming #AfghanElections2019 — EMERGENCY (@emergency_ong) September 28, 2019

«Новости об инцидентах со всей страны поступают в этот день выборов В Афганистане. Даже одна из наших машин скорой помощи подверглась нападению, наш коллега, который ехал на ней, был ранен, как и родственники, которые сопровождали пациента», — сообщила клиника.

#Afghanistan one of our ambulances accidentally hit by gunfire in Logar province; our nurse on board and the relative escorting the patient were wounded #AfghanElections2019 — EMERGENCY (@emergency_ong) September 28, 2019

28 сентября в Афганистане стартовали очередные выборы президента страны. На этот пост претендуют 18 человек, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.