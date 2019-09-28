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Зачем бюджет Беларуси накапливает сверхдоходы

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  • 28.09.2019, 17:17
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Зачем бюджет Беларуси накапливает сверхдоходы
Борис Желиба

Экономист рассказал, чем это может обернуться.

По данным Министерства финансов, в январе-августе профицит бюджета составил 3 миллиарда белорусских рублей.

Это значит, что за первые восемь месяце доходы бюджета существенно превышают расходы. Такая ситуация может наблюдаться, например, в случае экономического бума. Или же если власти целенаправленно собирают деньги в «кубышку» в ожидании чего-то важного, пишет «Солидарность».

Например, выборов.

По мнению доктора экономических наук Бориса Желибы, такая ситуация – это в какой-то мере «феномен белорусской экономики».

– Не первый год дела в экономике идут неважно. А профицит бюджета, тем не менее, достигает внушительного размера, – замечает он.

По словам экономиста, не стал исключением и нынешний год. Ведь еще совсем недавно Александр Лукашенко устраивал разнос правительству за низкий темп роста ВВП в пределах 1,1%. Это значит, что ничего радужного в белорусской экономике пока не наблюдается.

Тогда откуда берется профицит бюджета?

– Во-первых, Министерство финансов экономит на расходах. Плюс налоговики хорошо собирают налоги, «трясут» неплательщиков, собирают штрафы.

Во-вторых, бюджет наш пополняется не только налогами, но и пошлинами от внешнеэкономической деятельности. На экспорт в Беларуси идет большая часть ВВП, хорошо поступают пошлины от нефти и нефтепродуктов, калийных удобрений.

Все это работает на бюджет, – подчеркивает Борис Желиба.

Есть ли вероятность что «лишние» 3 млрд отдадут бюджетникам?

С учетом надвигающихся парламентских и президентских выборов, такой вариант исключать нельзя, считает экономист.

– Конечно, будут подбрасывать бюджетникам, повышать пенсии пенсионерам. Конечно, этот профицит будут использовать.

Но что в этом случае может произойти? Население за эти деньги, как правило, начинает покупать импорт. А значит, ухудшается торговый и платежный баланс.

В итоге этот рост зарплат, не подкрепленный производительностью труда, может привести к излишней инфляции, не совсем контролируемой. В худшем варианте – к девальвации рубля. Так что, здесь правительству нужно очень тонко сработать, чтобы эти процессы были управляемые. Иначе можем опять свалиться в кризис, – предупреждает Борис Желиба.

Еще одно возможное объяснения, зачем правительство накапливает сверхдоходы – подготовка к трудному 2020 году, когда экономические дотации со стороны России должны резко снизиться, если Беларусь не сделает шаги навстречу по так называемой «экономической интеграции».


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