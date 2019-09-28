Трамп опубликовал предвыборный ролик с Зеленским 13 28.09.2019, 17:29

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В ролике речь идет о скандале, возникшем вокруг Трампа и Байдена.

Президент США Дональд Трамп опубликован предвыборный ролик, в котором фигурируют президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Соответствующее видео появилось в субботу, 28 сентября, на его странице в Facebook.

В ролике речь идет о скандале, возникшем вокруг Трампа и другого кандидата в президенты США - Джо Байдена, а также его сына Хантера. Н

апомним, скандал возник из-за того, что Трамп в разговоре с Зеленским якобы давил на украинского лидера, чтобы тот содействовал расследованию "коррупции" сына своего конкурента в Украине.

В частности, в видео демократы обвиняются в том, что инициировали импичмент Трампу за то, что тот содействовал раскрытию коррупции их представителя.

Трамп прокомментировал публикацию видеоролика фразой: "Я слил болото".