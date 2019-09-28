Ученые выяснили, кто соседствовал с человеком в Денисовой пещере 28.09.2019, 17:48

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Денисовцы жили в пещере примерно 287−51 тысячу лет назад.

Археологи выяснили, что основными обитателями Денисовой пещеры на Алтае оказались не люди, а крупные хищники, об этом говорится в статье, опубликованной в издании Scientific Reports.

Денисова пещера находится в Солонешском районе Алтайского края, она прославилась находкой первых костей нового вида людей — денисовского человека. Раскопки в Денисовой пещере начались в 1982 году и продолжаются до сих пор. В каждой из трёх частей пещеры скопилось по несколько метров отложений. С 1982 года археологи вскрыли 22 культурных слоя, нашли человеческие останки, артефакты, кости животных. В 2018 году ученые выяснили время заселения пещеры разными видами людей. Денисовцы жили здесь примерно 287−51 тысячу лет назад, а неандертальцы — 193−79 тысяч лет назад.

С 2014 году учёные вели микростратиграфические исследования. Археологи исследовали девять блоков нетронутых осадочных пород, которые собрали в центральном зале и восточной галерее.

Следы угля говорят о присутствии людей. Их обнаружили в двух соседних слоях из центральной части пещеры возрастом 151−170 тысяч лет, а также в слое, которые сформировался примерно 50 тысяч лет назад. В восточной галерее найдено еще больше следов угля — в слое возрастом в 203 тысячи лет, где находили артефакты и останки денисовского человека. Уголь сохранился и в слоях, которые образовались 187−193 и около 120 тысяч лет назад. В этих слоях находили останки неандертальцев.

Учёные нашли в большинстве слоёв пещерных гиен, волков и неизвестных видов млекопитающих. Ранее в пещере находили кости рыжих лисиц и медведей. Поскольку эти виды не уживались ни с людьми, ни друг с другом, а уголь попадался в слоях достаточно редко, исследователи сделали вывод, что люди посещали пещеру эпизодически и жили в ней недолго. Обычно в ней жили крупные хищники, чаще всего гиены.