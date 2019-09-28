Витаутас Ландсбергис: Россия и Беларусь готовят Литве «большое островецкое свинство» 6 28.09.2019, 18:15

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Витаутас Ландсбергис

Литовский профессор и политик назвал БелАЭС «местью Путина».

Оппозиционная партия Союз отечества - литовские христианские демократы подготовила обращение к руководителям Литвы по делу строящейся в Беларуси Островецкой АЭС. Этот вопрос в субботу обсудил совет партии, передает «Радыё Свабода».

«Призываем всех опомниться, сплотиться и не сдать литовской независимости и согласно ярчайшим в истории Литвы прецедентов - не бросаться добровольно в объятия Кремля. То, что его политика проводится через сателлит Беларусь, сути не меняет», - подчеркивается в обращении.

Профессор Витаутас Ландсбергис, который выступил перед единомышленниками, порадовался, что заседание началось именно с этого вопроса.

«Хорошо, что мы придерживаемся принятого нами решения, что угроза Островца для Литвы - это приоритет приоритетов».

Ландсбергис отметил, что Литву сталкивают в необычайно серьезную и фатальную национальную ситуацию: «Открывается подготовленное Россией и Беларусью большое островецкое свинство», - заявил профессор, назвав АЭС «местью Путина».

«У нас больше нет времени на политкорректность, - сказал политик. - Не дадим обмануть себя разговорами о Беларуси как государстве, что все еще стремится к суверенитету, поскольку такой Беларуси сегодня нет. Пусть дурят голову Брюсселю, там не понимают, что их обманывает, и доит дружный дуэт Путина и Лукашенко».

«Давайте говорить о союзе России и Беларуси, а не о Беларуси. Беларусь - это только щупальце для высасывания денег», - заявил Витаутас Ландсбергис.

Литва может ветировать соглашение о партнерстве между ЕС и Беларусью

Консерваторы пообещали, что будут требовать, чтобы Литва не отказывалась от права вето на соглашение о партнерстве между Евросоюзом и Беларусью.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что Литва одобрит такой договор только в том случае, если в документ будут включены пункты о демократии и ядерной безопасности.

Президент Литвы Гитанас Науседа и министр иностранных дел считают, что Литве нужно постепенно возобновить диалог с Беларусью, чтобы помочь ей сохранить независимость от России. Критики опасаются, что это может означать нелепые уступки.