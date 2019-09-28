В Атлантическом океане пропало судно с украинцами 28.09.2019, 18:24

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Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Судно направлялось в Гайану.

В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По данным МИД, на его борту находились граждане Украины.

"Поисковая операция продолжается, ее проводит морская служба спасения Форт-де-Франса (Франция)", - сообщил BBC News Украина заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

По данным издания splash247, судно направлялось в Гайану. Перед пропажей оно находилось примерно в 1200 морских милях от острова Мартиника и в 60 морских милях от урагана в Атлантике.