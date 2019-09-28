Кыргызстан планирует отказаться от кириллицы 1 28.09.2019, 18:40

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Из-за шоу Малахова в Кыргызстане возник конфликт с РФ.

Кыргызстан может отказаться от кириллицы после скандала с телеведущим Андреем Малаховым, который во время своего эфира на канале «Россия 1» предположил, что ДТП с участием Александра Маругова и Исламбека Акбарова было умышленным. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на эксперта Института общественной политики республики Марса Сариева, передает lenta.ru.

«Один наш депутат предлагал перейти на латиницу, поскольку мы остались единственной тюркской республикой в Центральной Азии, которая использует кириллицу. Шли дебаты. И вдруг — Малахов с такой речью совершенно шовинистической», — сказал он, добавив, что «предвзятое, грубое» заявление телеведущего запустило это обсуждение с новой силой. По словам политолога, кириллицу поддерживает большинство граждан Кыргызстана, но конфликт может все изменить, так как такой тип письменности ассоциируется с Россией.

В то же время Сариев выразил мнение, что после извинений со стороны телеведущего конфликт будет решен. «Слишком велико влияние России [на Кыргызстан]», — отметил Сариев.

Эксперт также добавил, что российское шоу сейчас очень бурно обсуждают в стране, а некоторые граждане восприняли предположения Малахова как национальное оскорбление.

27 сентября стало известно, что МИД Кыргызстана вызвал российского представителя после трансляции передачи Малахова, озаглавленной «Загадочная смерть сына "колбасного короля": случайность или спланированное убийство?» В рамках шоу «Прямой эфир» ведущий допустил, что Акбаров мог специально устроить ДТП за плату, так как остро нуждался в деньгах.

Кыргызская сторона назвала цитаты Малахова некорректными. Представители республики выразили обеспокоенность этими высказываниями в контексте «стратегического партнерства» стран. Посольство России в Кыргызской Республике также осудило поведение ведущего.

Сам Малахов удивился, что личное мнение могло спровоцировать международный конфликт. Он уточнил, что его главной задачей в рамках ток-шоу было утешение матери погибшего Маругова и поиск причин произошедшего.