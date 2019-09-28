Завтра в Беларуси подорожает бензин 6 28.09.2019, 18:49

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Топливо подорожает на копейку.

С 29 сентября 2019 года розничные цены на АЗС снова увеличиваются. «Белнефтехим» объясняет это необходимостью поддержания финансового состояния НПЗ.

В концерне сообщают, что в течение сентября текущего года средняя котировка нефти по оценке составила 63 доллара США за баррель и увеличилась по сравнению с августом текущего года на 6,6%. С учетом роста котировок нефти и изменения курса национальной валюты для белорусских НПЗ цена на нефть выросла на 7%.

С воскресенья, 29 сентября, розничные цены на АЗС увеличиваются на 1 копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,58 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,68 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,90 руб., ДТ – 1,68 руб.

Но для автовладельцев есть и хорошие новости. Минфин разрабатывает законопроекты, согласно которым дорожный сбор отвяжут от процедуры прохождения техосмотра. Предполагается, что нововведения заработают в начале следующего года.