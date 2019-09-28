С пропавшего в Атлантическом океане судна спасли двух украинцев
- 28.09.2019, 19:15
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Поиски продолжаются.
Спасены трое членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается.
Об этом в Тwitter сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает ukrinform.ru.
“По информации судовладельца, трех членов экипажа спасены. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается”, - написал он.
В комментарии УП Кирилич сообщил, что "когда судно тонуло, с него спасались на 4 плотах. Сейчас один плот нашли. Спасены 3 человек, 2 из них - граждане Украины".