С пропавшего в Атлантическом океане судна спасли двух украинцев 28.09.2019, 19:15

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Спасены трое членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается.

Об этом в Тwitter сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает ukrinform.ru.

“По информации судовладельца, трех членов экипажа спасены. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается”, - написал он.

В комментарии УП Кирилич сообщил, что "когда судно тонуло, с него спасались на 4 плотах. Сейчас один плот нашли. Спасены 3 человек, 2 из них - граждане Украины".