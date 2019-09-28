Психолог: Акции и скидки в магазинах Беларуси приобретают гротескные формы 3 28.09.2019, 19:20

1,623

Фото: «Белсат»

В Минске на открытие магазина H&M люди стояли в очереди почти сутки.

Люди стояли почти сутки, так как первым трем покупателям обещали сертификаты на 300, 250 и 200 рублей. Первой тысяче владельцы магазина гарантировали сертификаты на 30 рублей. В результате за 2,5 часа до открытия в очереди стояло около 200 человек.

В регионах, как например, на открытии магазинов сети «Санта», люди стоят и за меньшее – за бесплатное мороженое и пиццу.

При этом многие не понимают, как можно тратить столько времени на стояние в очереди за не такое уж и большое вознаграждение.

Стоят за копейками

Почему так происходит, корреспонденты «Белсата» расспросили психолога Елену Ермакову. По мнению собеседника, в подобных ситуациях есть два аспекта.

«Для стран, где экономический фактор играет более значительную роль – скидки, уровень доходов, там происходит так же, как у нас. Это начинает носить просто гротескные формы», – сказала эксперт.

Елена Ермакова отметила, что в странах с более успешной экономикой люди также могут занимать с вечера очереди перед акционными распродажами.

«Но они стоять не за трусами, не за выигрышем в 5 долларов. Люди обычно нацелены на то, чтобы прийти, обновить полностью или частично свой гардероб – речь идет о достаточно больших покупках. А у нас часто стоят, даже если речь идет о выигрыше в копейки», – заявила психолог.

В Беларуси много людей с некритичным мышлением

Вместе с тем, помимо экономического фактора, по ее мнению, здесь есть и тот момент, что люди находятся под сильным влиянием информации о скидках и акциях. В результате у человека создается иллюзия, что он даже с небольшим доходом, воспользовавшись этими благами, сумеет устроить свою жизнь и решить экономические проблемы.

«Не нужно прилагать никаких дополнительных усилий. Нужно только вовремя прийти в нужное место и там или постоять, или поработать локтями. Оказаться в первых рядах», – подчеркнула эксперт.

По ее мнению, такой подход наиболее характерен для людей с очень некритическим мышлением, которые достаточно легко поддаются внушению.

«И здесь мы снова где-то будем выбиваться по этому показателю в лидеры. Ведь, к сожалению, у нас достаточно большой процент людей, которые абсолютно некритично относятся к поступлению любой информации. Готовы поверить во все», – рассказала Елена Ермакова.

И видя подобные очереди, мало удивляешься тому, что срабатывают разнообразные финансовые пирамиды, подытожила психолог.