Арина Соболенко: Сейчас я просто счастлива 1 28.09.2019, 19:33

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Белорусская теннисистка поделилась эмоциями после защиты титула в Ухани.

"Я не могу поверить, что защитила этот титул. Я даже не могла себе представить, что у меня получится это сделать. Сейчас я просто счастлива. Не могу поверить, что это произошло.

Эта победа очень много значит для меня. Год был действительно тяжелым для всех нас. Я боялась, что не смогу защитить титул. Я пыталась сохранить свои очки уже в начале этого года. В этом была моя проблема. Вот почему я не могла нормально тренироваться, хорошо играть и бороться по-настоящему.

Риске играла очень хорошо. Она отличный игрок, настоящий боец. Я знала, что матч будет тяжелым. Сейчас у меня в голове столько мыслей. Я очень благодарна своей команде, потому что они продолжают оставаться со мной", — цитирует Соболенко pressball.by.