В Томске прошли пикеты в поддержку шамана, который шел «изгонять Путина» 28.09.2019, 20:23

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Фото: ТВ2

Шаман-воин сейчас находится в Якутске.

В центре Томска в пятницу, 27 сентября, прошли пикеты в поддержку якутского шамана Александра Габышева, который был задержан по дороге в Кремль для проведения обряда "изгнания демона из Путина", сообщает Сибирь.Реалии.

Одна из участниц пикета Елена Ярулина считает, что задержав шамана, власти нарушили его конституционное право свободно передвигаться по стране.

"Шаман правильно идет. Нас такая власть не устраивает. Очень хочется, чтобы он свою миссию выполнил до конца. Даже если его задержали, то все равно подобные акции продолжатся. Власть ничего не сможет сделать однозначно", – цитирует российский телеканал "ТВ2" Ярулину.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Позднее Габышев сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал, они "даже подружились". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.