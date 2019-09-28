В воскресенье в Беларуси будет до +19 1 28.09.2019, 20:27

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Ночью и утром прогнозируется туман.

В ближайшие сутки, 29 сентября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Также местами ночью пройдут дожди, а утром и днем осадки будут на большей части территории страны. Днем в отдельных районах возможны грозы.

Ветер — юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 13-19 градусов со знаком плюс.

В понедельник 30 сентября, а также во вторник 1 октября погода поменяется — будет сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.