закрыть
28 сентября 2019, суббота, 23:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В воскресенье в Беларуси будет до +19

1
  • 28.09.2019, 20:27
  • 1,087
В воскресенье в Беларуси будет до +19

Ночью и утром прогнозируется туман.

В ближайшие сутки, 29 сентября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Также местами ночью пройдут дожди, а утром и днем осадки будут на большей части территории страны. Днем в отдельных районах возможны грозы.

Ветер — юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 13-19 градусов со знаком плюс.

В понедельник 30 сентября, а также во вторник 1 октября погода поменяется — будет сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.


популярное за неделю

Мнение

Что принесет «мирный атом» белорусам?
Что принесет «мирный атом» белорусам?
Халтура и российские стандарты на БелАЭС
Халтура и российские стандарты на БелАЭС Валерий Карбалевич
Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев