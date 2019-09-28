В США возросло число сторонников импичмента Трампа 3 28.09.2019, 20:40

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Опубликованы результаты опроса.

Менее чем за неделю в США увеличилось число сторонников импичмента президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствует опрос, проведенный с 24-го по 26 сентября изданием Politico и компанией Morning Consult, передает gordonua.com.

43% респондентов считают, что Конгресс должен начать процедуру импичмента, столько же опрошенных имеют противоположную точку зрения. Остальные участники опроса не определились с выбором варианта ответа.

Издание отмечает, что по сравнению с опросом, который проводился 20–22 сентября, количество сторонников импичмента Трампа возросло на 7 процентных пунктов. Тогда импичмент поддерживали 36%, не поддерживали 49%.

Вице-президент Morning Consult Тайлер Синклер отметил, что поддержка импичмента главы Белого дома возросла не только среди сторонников Демократической партии США, но и среди сторонников республиканцев.

В середине сентября 2019 года в СМИ появилась информация, что Трамп мог давить на украинского президента Владимира Зеленского во время телефонной беседы 25 июля того же года. Об этом сотрудник американской разведки сообщил в официальной жалобе на имя руководства.

Глава Белого дома дал согласие на публикацию полной, нередактированной стенограммы своего разговора с украинским лидером. 25 сентября Белый дом обнародовал ее. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры расследования, цель которого – определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. "Президент сознался в том, что призывал украинского президента совершить действия, которые принесли бы ему политическую пользу", – заявила она.

Трамп называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского.