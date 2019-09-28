Минское «Динамо» уступило «Нефтехимику» 1 28.09.2019, 20:43

Минчане потерпели второе подряд поражение по буллитам.

Минское "Динамо" в серии буллитов уступило "Нефтехимику" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:5, передает pressball.by.

"Зубры" потерпели третье поражение подряд. Все — с разницей в одну шайбу. Динамовцы второй раз подряд проиграли по буллитам, третий — не в основное время.

НЕФТЕХИМИК — ДИНАМО Мн — 5:4 Б (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)

НЕФТЕХИМИК: Шарыченков (Барулин); Рясенский — Мерфи, Уайт — Митчелл — Порядин; Брынцев — Сергеев, Черников — Куликов — Хайруллин; Захарчук — Шарипзянов, Райкел — Фазлеев — Хисамутдинов; Авцин — Шарифьянов — Казионов; Пайгин, Грошев.

ДИНАМО Мн: Энрот (Осипков); Граньяни — Еременко, А.Костицын — Паре — Коглаев; Готовец — Евенко, Принс — Шор — Пуллкинен; Дерябин — Дюков, Мартынов — Демков — Степанов; Китаров — Ковыршин — Феоктистов; Бокун, Казьянин.

ШАЙБЫ: 0:1 — Шор (Принс, Пулккинен, 5.11). 1:1 — Шарипзянов (Захарчук, Черников, 15.27 — бол.). 2:1 — Порядин (Уайт, Рясенский, 16.57 — бол.). 2:2 — Граньяни (Принс, 21.26 — бол.). 3:2 — Уайт (26.17). 3:3 — Мартынов (Демков, Степанов, 28.38). 4:3 — Авцин (34.15). 4:4 — Костицын (Шор, Принс, 59.47 — бол.). 5:4 — Митчелл (65.00 — решающий буллит).