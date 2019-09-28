Семь археологических открытий, которые изменили научный мир 28.09.2019, 21:40

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Эти открытия позволили пересмотреть кажущиеся незыблемыми представления о прошлом.

Один из самых интересных нюансов в археологии заключается в том, что это постоянно меняющаяся наука, заставляющая людей пересматривать свои ранее кажущиеся незыблемыми представления о прошлом и людях, которые населяли мир ранее. Зачастую ученые делают действительно впечатляющие открытия, которое навсегда меняют представление о цивилизации, пишет kulturologia.ru.

1. Кносс, Крит

Артур Эванс в 1900-1905 г.г. во время раскопок обнаружил огромный дворцовый комплекс Среднего бронзового века (примерно 1900-1450 г.г. до н.э.), насчитывающий около 1300 комнат, многие из которых были украшены красочными фресками дельфинов, грифонов и спортсменов, занимающихся прыжками через быков. Однако самым важным открытием стали тысячи табличек из обожженной глины. На этих табличках были надписи на никогда ранее не виденном ранее языке, получившем название «линейное письмо Б». Никто не мог прочитать древние записи, и только через 50 лет Майкл Вентрис сумел расшифровать их.

2. Могила Тутанхамона, Египет

Возможно, одним из самых известных (да и впечатляющих) археологических открытий всех времен стал результат раскопок Говарда Картера в Долине Царей в 1922 году. Благодаря ему очень недолго правящий и, возможно, политически не особо важный фараон попал в учебники истории. Тутанхамон умер еще в подростковом возрасте, но его могила была буквально «забита» прекрасными предметами, соответствующими его царскому статусу. А, что самое потрясающее и необычное, она не была разграблена.

3. Мачу-Пикчу, Перу

Эту монументальную «затерянную» цитадель инков, которая была заново открыта Хирамом Бингхамом в 1911 году, построили в середине XV века на вершине горы. Потрясающее природное окружение и впечатляющие останки делают это место ярким напоминанием о технологических возможностях и мощи империи инков на пике ее расцвета. Террасные платформы и пещерные кладбища позволили получить захватывающее представление о жизни около 1000 человек, которые когда-то жили здесь.

4. Саттон Ху, Англия

Найти потрясающий курганный некрополь в Великобритании получилось благодаря любознательной любительнице спиритуализма Эдит Мэри Притти. Во время раскопок группы низких травянистых курганов в Саффолке было обнаружено нечто удивительное: огромная погребальная ладья с богатейшим «уловом» англосаксонских артефактов, включая импортированные византийские предметы, загадочные религиозные символы, предметы для отдыха и досуга и оружие. Они позволили получить яркое представление об англосаксонском мире.

5. Розеттский камень, Египет

Именно эта находка дала ключ к современному пониманию иероглифов спустя более 1000 лет после того, как знание о том, как читать древнеегипетские символы, было напрочь утеряно. Найденная армией Наполеона во время строительства форта, эта каменная плита содержала надписи на трех языках: греческом, демотическом письме и иероглифах. Благодаря греческому переводу французский школьный учитель Жан-Франсуа Шампольон сумел в 1822 году опубликовал полный перевод.

6. Могила первого императора, Китай

Около 8000 терракотовых солдат стоят аккуратными рядами на страже, защищая гробницу Цинь Шихуанди, объединившего Китай и ставшего его первым императором. Их сопровождают 130 колесниц, запряженных более 500 лошадьми, 150 кавалеристов, а также гражданские чиновники, акробаты и музыканты. Обнаруженное фермерами в 1974 году захоронение, в котором они расположены, является объектом Всемирного наследия. Это просто фантастический символ власти и творчества правителей древнего Китая.

7. Акротири, Греция

Хотя этот удивительно хорошо сохранившийся город бронзового века на греческом острове Санторини не так хорошо известен, как римские руины в Помпеях, он дает столь же яркое представление о жизни его жителей. Недавно открытый для публичного посещения, Акротири был когда-то процветающим торговым центром, заброшенным после извержения вулкана, похоронившего город под слоем пепла. Многие двух- и трехэтажные дома в городе сохранились вместе с мебелью и глиняной посудой, оставаясь нетронутыми в течение 3500 лет, пока этот объект не был раскопан Спиридоном Марианатосом в 1967 году.