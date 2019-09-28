Вадим Галыгин стал заместителем председателя федерации ММА Беларуси 1 28.09.2019, 21:50

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Вадим Галыгин

Известный комик ранее работал в качестве почетного члена ММА.

Известный комик родом из Беларуси Вадим Галыгин стал заместителем председателя федерации ММА Беларуси (смешанные боевые искусства) по развитию.

Вадим Галыгин раньше не один год работал в качестве почетного члена ММА, а теперь получил официальный статус.

«Надеюсь, что будем болеть за наших спортсменов, которые будут выступать в высших категориях этих соревнований. Надеюсь, что оправдаю доверие, которое мне дали», – рассказал «Белсату» Вадим Галыгин.

Смешанные боевые искусства (MMA – от англ. Mixed martial arts) – боевые искусства (часто неправильно называют «боями без правил»), представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).