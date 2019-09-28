Украина даст инвесторам «электронное резидентство» 28.09.2019, 22:03

Министр цифровой трансформации Украины рассказал о новой правительственной программе.

Михаил Федоров, внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского и министр цифровой трансформации, выступил с сообщением о проекте «Электронное резидентство», который правительство намечает внедрить в Украине, передает hvylya.net.

С помощью такого нововведения бизнесмены, которые на данный момент находятся за границей будут иметь возможность вести свою предпринимательскую деятельность на территории Украины.

Украинская власть стремится создать оптимальные условия для того, чтобы бизнесмен мог беспроблемно открыть банковский счет не посещая страну.

По словам министра, уже сейчас собрана группа работников, есть президентский указ и есть готовый законопроект, а команда активно работает над самим проектом.