NEXTA: Думаете, это будни бандитов американского Гарлема? 5 28.09.2019, 22:15

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Иллюстрационное фото

Известный блогер показал, как «отдыхает» гомельская милиция.

Известный блогер NEXTA опубликовал видео, на котором запечатлены «суровые будни» гомельской милиции.

«Мощные внедорожники, море спиртного, несовершеннолетние и очень глупые барышни (ох уж эти Stories в Instagram, сгубившие не одну карьеру!) и отдых с покатушками на всю катушку под матерные песни. Думаете, это будни бандитов американского Гарлема?

Не угадали. Это суровые будни гомельской милиции. Поскольку нас смотрят дети - мат на видео пришлось запикать, извините», - написал блогер.