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NEXTA: Думаете, это будни бандитов американского Гарлема?

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  • 28.09.2019, 22:15
  • 3,429
NEXTA: Думаете, это будни бандитов американского Гарлема?
Иллюстрационное фото

Известный блогер показал, как «отдыхает» гомельская милиция.

Известный блогер NEXTA опубликовал видео, на котором запечатлены «суровые будни» гомельской милиции.

«Мощные внедорожники, море спиртного, несовершеннолетние и очень глупые барышни (ох уж эти Stories в Instagram, сгубившие не одну карьеру!) и отдых с покатушками на всю катушку под матерные песни. Думаете, это будни бандитов американского Гарлема?

Не угадали. Это суровые будни гомельской милиции. Поскольку нас смотрят дети - мат на видео пришлось запикать, извините», - написал блогер.


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