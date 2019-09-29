В Беларуси снова подорожал бензин 4 29.09.2019, 8:10

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Это двадцать второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 29 сентября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увелились на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 29 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составила 1 рубль 58 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 68 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 90 копеек, ДТ — 1 рубль 68 копеек.

— За сентябрь 2019 года средняя котировка нефти по оценке составила 63 доллара США за баррель и увеличилась к августу текущего года на 6,6%. С учетом роста котировок нефти и изменения курса национальной валюты для белорусских НПЗ цена нефти выросла на 7%. В сложившихся условиях в целях поддержания финансового состояния НПЗ изменяются цены на нефтепродукты, — проинформировали в «Белнефтехиме».

Это двадцать второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 22 сентября: все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку. Тогда в «Белнефтехиме» рассказали, что в условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа «налогового маневра» концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».