ГРУ против ФСБ: новое обострение борьбы «кремлевских башен»

Александр Коваленко

29.09.2019, 8:24

Внутреннее противостояние привело к ряду провалов.

В последние годы обострившаяся борьба между ФСБ и ГРУ за скудеющие финансовые потоки и лояльность «верховного», вылилась в целый ряд оглушительных провалов российской разведки. Внутренняя борьба приводит к тому, что фактически каждый сезон мы становимся свидетелями занимательных внутренних разборок силовых структур, выставляющих грязное белье на показ.

Провальная попытка переворота в Черногории, вмешательство в президентские выборы в США, фиаско с отравлением Скрипалей, огласка финансирования итальянской «Лиги Севера» Россией, а нынче – убийство в Берлине Зелимхана Хангошвилли и недавний слив Олега Смоленкова, завербованного ЦРУ без малого 20 лет назад.

Причем именно в двух последних эпизодах, подходящего к завершению нынешнего сезона противостояния ГРУ и ФСБ, раскрытие Олега Смоленкова стало по-настоящему адекватным ответом «Гризодубовой» на атаки «Лубянки». А после того как была предана огласке история с вербовкой и бегством в США кадрового сотрудника СВР, в The New York Times была опубликована статья раскрывающая личность убийцы Зелимхана Хангошвили. Статья сразу же активизировавшая информационно-расследовательские ресурсы, по странному совпадению, подыгрывающие своими публикациями ФСБ.

Итак, после публикации в The New York Times материала, основанного на показаниях некоего информатора, была якобы раскрыта личность берлинского киллера, убившего Зелимхана Хангошвили. По версии The New York Times им оказался Владимир Степанов, по идее, который должен отбывать наказание в исправительной колонии № 11 в городе Бор Нижегородской области, по приговору от 2005 года за убийство и.о. гендиректора оборонного предприятия «Алмаз-Антей» Игоря Климова и главы петербургской компании «Проммашинструмент» Елены Нещерет.

После удачного слива Смоленкова, который поставил под серьезный вопрос доверие лично Владимира Путина таким персонажам как Юрий Ушаков, Сергей Нарышкин, Александр Бортников и Сергей Лавров, в полной мере не донесших «главнокомандующему» серьезность угрозы, ГРУ решили разбавить берлинскую историю фэсовским следом.

Но этот акт прошел не в пользу ГРУ, ведь подключившиеся с самого начала к берлинскому делу Bellingcat, Der Spiegel и российские The Insider и Центр «Досье» сразу же обвинили материал The New York Times в несостоятельности. Ещё бы, ведь статья американского издания уводила в сторону ФСБ расследование вышеперечисленных расследовательских групп, латентно указывающих на «уши» ГРУ.

Но, как я уже неоднократно писал, сам факт, что The Insider во всех преступлениях видит след ГРУ, но ни разу не СВР или ФСБ, говорит о многом. Но, не об аффилированости этой организации даже речь.

Обострение внутреннего противостояния настолько уже явное, что вопрос физического устранения тех или иных действующих лиц, это уже лишь вопрос времени. Мы видим, как ГРУ начинает огрызаться, сливая кадровиков СВР, о контрпродуктивной деятельности которых самые высокие «лампасы» боялись говорить Путину. Мы видим, как Гризодубова подключает свои контакты за океаном и, используя, по сути, глобальную площадку The New York Times пытается загасить берлинский инцидент переводом стрелок. Но, что важно, сам-то инцидент, вполне мог быть инициирован не ГРУ, но с целью подставить ГРУ, в очередной раз опозорив «голубую кровь» в глазах «верховного».

А потому, дамы и господа, это не завершение сериала. Новым сезонам — быть и уверен, они будут не менее интереснее прошлых и нынешнего.

sprotyv.info