The National Interest: Украина наводит «Джавелины» на русские танки 3 29.09.2019, 9:07

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Фото: flickr.com

И Москву это очень расстраивает.

FGM-148 «Джавелин» американского производства является одним из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире. Но это также дорогое оружие, и каждая ракета обычно стоит дороже той цели, которую она уничтожает, пишет журналист The National Interest Себастьен Роблин (перевод — inosmi.ru.)

Тем не менее, ракета «Джавелин» с инфракрасной головкой самонаведения хорошо показала себя в Ираке, Афганистане и Сирии. У ракеты есть одна особенность, которая позволяет ей поражать буквально все имеющиеся в мире танки: она наносит удар по слабой верхней части брони. Кроме того, «Джавелин» создает меньше опасностей для расчета, чем другие противотанковые ракетные комплексы. Имея небольшой вес, этот ПТРК может использоваться на поле боя в качестве первого ответа на «массированное и внезапное танковое нападение». С таким сценарием американские военные могли столкнуться во время операции «Щит пустыни», когда они задействовали легкую пехоту для обороны Саудовской Аравии, и могут столкнуться в Прибалтике.

Ракеты «Джавелин» настолько эффективны, что во многих случаях вопрос об их поставках приобретает политическое звучание. В США также принято решение о том, что это будет не только пехотная система. ПТРК «Джавелин» будут устанавливать на боевых машинах.

Как же приводится в действие этот противотанковый «дротик», и почему он такой мощный?

«Джавелин» не является таким изящным и смертоносным, как может показаться, если судить по его названию (Javelin переводится как «копье» или «дротик» — прим. пер.) Он похож на увесистую дубину чуть больше метра в длину. К счастью, чтобы подбить танк, хорошо выглядеть вовсе не обязательно.

Командно-пусковой блок (КПБ) комплекса представляет собой сложный инфракрасный прибор обнаружения с разными режимами работы, включая оптический с 4-кратным увеличением, тепловизионный с зеленой подсветкой и 4-кратным увеличением, а также режим 12-кратного увеличения, который активируется при наведении на цель. Головка самонаведения ракеты (ГСН) обеспечивает даже четвертый режим работы — инфракрасный с 9-кратным увеличением. Таким образом, командно-пусковой блок является удобным сканирующим устройством для пехоты. Тепловизор КПБ необходимо охлаждать, чтобы он хорошо функционировал, и теоретически процесс охлаждения занимает 30 секунд. Но на практике он охлаждается немного дольше, если ты находишься в Багдаде на сорокаградусной полуденной жаре. В этом комплексе также имеется множество предохранителей, которые предотвращают случайный пуск.

КПБ вместе с ракетой весит 23 килограмма (основная часть веса приходится на ракету). Стрельбу можно вести пригнувшись и даже сидя. Это намного проще, чем стрелять из «Тоу» или других ПТРК большой дальности, которым чаще всего необходима тяжелая тренога. Тем не менее, вы вряд ли захотите бежать марафон с такой дубиной на плечах.

Когда оператор обнаруживает цель, захватывает ее при помощи инфракрасной ГСН и нажимает на спусковую клавишу, ракета «Джавелин» выбрасывается из КПБ методом «мягкого пуска» без использования ракетного двигателя, что уменьшает отдачу. Засопловое пламя, возникающее при пуске ракеты, позволяет противнику засечь стреляющего после производства выстрела, а также создает смертельную опасность в случае пуска ракеты из замкнутого пространства, скажем, из здания. Тем не менее, обратная волна все же возникает, а поэтому стоять на ее пути не рекомендуется.

После производства выстрела оператор «Джавелин» должен… вообще-то он может играть в «змейку» на своем сотовом, если захочет, так как в отличие от большинства других противотанковых ракет, «Джавелин» действует по принципу «выстрелил-забыл», и не требует дальнейшего наведения после пуска. Расчет ПТРК может спрятаться в укрытии, потому что ему нет нужды оставаться на месте, наводя ракету в полете на цель, как это делается в системах с полуавтоматическим командным наведением по линии визирования, таких как «Тоу» (там наведение осуществляется по проводам) и АТ-14 «Корнет» (с наведением по лазерному лучу).

После пуска ракета «Джавелин» в течение секунды летит горизонтально, а затем включается ее двигатель, и она поднимается вверх на высоту 150 метров. Такую траекторию полета военные называют «крученый мяч». Это впечатляющее зрелище, и вы можете увидеть его на видео.

Инфракрасная головка самонаведения ракеты при помощи гироскопов стабилизирует полет и вносит поправки в траекторию за счет двигателей системы управления. Благодаря этому ракета падает почти вертикально на ту цель, которую она захватила.

Выпущенная таким образом ракета наносит удар по верхней части брони боевой машины, которая обычно намного тоньше лобовой и даже боковой броневой защиты. 127-миллиметровая кумулятивная боевая часть «Джавелин» способна пробивать броню, равную в эквиваленте 600-800 миллиметрам катаной гомогенной стальной брони. Это не очень много, поскольку современные танки имеют комбинированную броню, которая чрезвычайно эффективна против такого типа боевых частей. Но это не имеет большого значения. Ракета «Джавелин» все равно пробивает верхнюю броню любой машины, по крайней мере, если не учитывать другие системы защиты.

Довольно часто верхнюю броню танков усиливает система динамической защиты. Это слой металлических контейнеров в виде кирпичей, которые заполнены взрывчаткой. Они предназначены для того, чтобы подрывать боевую часть ракеты до проникновения кумулятивной струи внутрь танка.

Однако в ракете «Джавелин» используется боевая часть тандемного типа, которая преодолевает систему динамической защиты при помощи лидирующего заряда, расположенного в передней части, Он уничтожает металлические контейнеры со взрывчаткой и очищает пространство, в котором основной заряд пробивает танковую броню.

Стрельбу из «Джавелин» можно также вести в режиме прямого поражения целей, которые находятся слишком близко, из-за чего их нельзя атаковать сверху, или если цели имеют мощную верхнюю защиту (это блиндажи, долговременные огневые сооружения и входы в пещеры). Стрельба в режиме прямого поражения также весьма эффективна при борьбе с низколетящими вертолетами.

Один из недостатков ПТРК «Джавелин» — это небольшая дальность стрельбы, составляющая два с половиной километра. Ее хватает в большинстве ситуаций, складывающихся на поле боя, однако у ракет постарше, таких как «Тоу» или «Корнет», дальность пуска составляет пять километров и более.

Россия понимает, какими возможностями обладают ПТРК «Джавелин», и в своих последних моделях танков она применяет соответствующие меры противодействия. Новые комплексы динамической защиты «Реликт» и «Механит» (так в тексте, скорее, речь идет о «Малахите» — прим. перев.) используют два слоя пластин динамической защиты, которые активируются при помощи радара и предназначены для уничтожения тандемных боеприпасов. В комплексах активной защиты «Штора» и «Афганит» могут использоваться многоспектральные дымометаллические завесы, скрывающие танк от инфракрасных ГСН, и гранаты с инфракрасными ловушками, уводящие их на другие источники тепла.

Однако последние образцы инфракрасных приборов обнаружения обладают улучшенными характеристиками и могут «видеть» сквозь защитные завесы, а также отличают инфракрасные ловушки от изначальной цели. А элементы активной защиты типа мортир, предназначенные для уничтожения подлетающих ракет, должны иметь возможность выстреливаться вертикально над танком, чтобы противодействовать «Джавелин», атакующей сверху. Похоже, что новая система «Афганит» на танке Т-14 неспособна выполнять эту задачу, так как ее пусковые трубы размещаются под башней горизонтально.

Так сумеет ли система динамической защиты типа «Реликта» и инфракрасная защита уничтожить ракету «Джавелин»? Точно мы этого не знаем, разве что Москва вдруг пригласит Вашингтон испытать свои противотанковые ракеты на своих лучших танках, устроив нечто вроде товарищеского матча. Но отношения между ними слишком плохи, и США даже не участвуют в ежегодном российском танковом биатлоне, а поэтому рассчитывать на такую проверку не стоит.

Насколько же хорош ПТРК «Джавелин»?

Этот комплекс создавали в 1970-х и 1980-х годах, когда американскому военному командованию снились кошмарные сны о том, как бесчисленные орды советских танков катятся по Европе. Эти страхи усиливались из-за того, что находившийся в то время на вооружении ПТРК М47 «Дракон» (Dragon) обладал довольно слабыми тактико-техническими характеристиками.

ПТРК «Джавелин» поступил на вооружение американской армии в 1996 году, то есть, после окончания холодной войны. Впервые его применили в 2003 году во время американского вторжения в Ирак.

В то время Соединенные Штаты не могли отправить свои войска на север Ирака сухопутным путем, и поэтому они сбрасывали воздушные десанты из состава ВДВ и сил спецназа. После этого американские военнослужащие воевали вместе с курдскими боевиками пешмерга. В бою на перевале Дебека несколько десятков спецназовцев и крупный отряд пешмерги уничтожили иракскую механизированную роту численностью более 100 военнослужащих. У американцев в тот момент было всего четыре ПТРК «Джавелин». Операторы выпустили 19 ракет, и 17 из них попали в цель, уничтожив два танка Т-55, восемь бронетранспортеров МТ-ЛБ и несколько грузовиков. Согласно имеющейся информации, все выстрелы из ПТРК «Джавелин» осуществлялись на дальности 2 200 метров и более. То есть, это была практически максимальная дальность стрельбы. Одно попадание было зафиксировано на расстоянии 4 200 метров.

Во время иракской войны при помощи ПТРК «Джавелин» удалось уничтожить еще несколько танков, включая танки Тип 69 и Т-72 под названием «Лев Вавилона». Это были далеко не самые современные образцы. Когда активная фаза конфликта подошла к концу, комплексы «Джавелин» стали использовать для уничтожения точным огнем более мелких целей. Высокая точность «Джавелин» оказалась идеальной для засечки и поражения целей на больших расстояниях. Этими ракетами американские войска уничтожали расчеты тяжелых систем вооружений боевиков, а также их пулеметы, ракеты, безоткатные орудия и грузовики-пикапы. Другие виды вооружений, имевшиеся у пехоты, не обладали таким сочетанием характеристик как большая дальность и высокая точность стрельбы.

Печальная ирония применения ПТРК «Джавелин» против пикапов и пулеметов противника заключается в том, что одна ракета стоит примерно 80 тысяч долларов, а это намного больше стоимости тех систем вооружений, которые они уничтожали. По этой причине американские войска иногда воздерживались от применения данного оружия в Афганистане. «Джавелин» имеет меньший вес по сравнению с ПТРК «Тоу» на базе боевой машины, однако с 2003 года ракет TOW было израсходовано гораздо больше.

Но поскольку Соединенные Штаты тратят десятки и сотни тысяч долларов на дорогостоящие полеты истребителей, которые осуществляют пуски не менее дорогостоящих «умных» ракет, и задействуют в больших количествах сухопутные войска для уничтожения пары-тройки боевиков, применение ракеты «Джавелин» в качестве тяжелого снайперского оружия уже не кажется большим абсурдом. Потери среди мирного населения от ракет «Джавелин» гораздо меньше, чем от артиллерийского огня и мощных бомб с лазерным наведением. А если при помощи такой ракеты удастся своевременно ликвидировать активную угрозу, создающую опасность для своих войск, это может привести к спасению жизни людей.

При оценке ПТРК «Джавелин» следует принимать во внимание еще один момент. Хотя этот ПТРК считают высококлассным оружием, данный комплекс пока еще не применялся в бою против современных танков, в отличие от «Тоу» и «Корнета».

Будущее «Джавелин»

После первоначальной разработки ПТРК «Джавелин» в 1996 году его неоднократно модернизировали. Давайте взглянем на три самых важных модернизированных версии.

Поскольку ПТРК «Джавелин» используется в основном для поражения слабозащищенных целей и сооружений, была разработана новая версия этого комплекса с боеприпасом повышенной мощности, которая получила наименование FGM-148F. Предположительно, его новая боевая часть столь же эффективна в борьбе с танками, а ее стоимость не выше, чем у предшественников.

Сухопутные войска также профинансировали проектные и конструкторские работы по созданию облегченного командно-пускового блока. Эта новая система пуска по размерам будет меньше предположительно на 70%, а ее вес уменьшится наполовину. Среди ее новых особенностей модернизированная электроника, новый лазерный целеуказатель, цветная камера высокого разрешения и инфракрасные датчики повышенной дальности и разрешения.

Наконец, у нового образца «Джавелин», который недавно прошел испытания, дальность стрельбы увеличена до 4,5 километра. Это очень важно, так как главный довод в пользу сохранения ПТРК «Тоу» на вооружении заключается в том, что данный комплекс, смонтированный на шасси транспортного средства, обладает дальностью стрельбы почти пять километров. Похоже, что «Джавелин» большой дальности превзойдет его.

Сейчас ведется разработка мобильных ПТРК «Джавелин». В 1990-е годы сухопутные войска проводили эксперименты, устанавливая эти комплексы на БМП «Брэдли», но затем отказались от этого проекта. Однако недавно командование объявило, что намерено модернизировать половину своих боевых бронированных машин «Страйкер» (Stryker), установив на них «Джавелины». (На второй половине смонтируют автоматические пушки калибра 30 миллиметров.) Ранее только специализированные машины M1134 «Страйкер» оснащались пусковыми установками «Тоу», предназначенными для борьбы с танками.

Стремление установить на средних бронетранспортерах эффективные противотанковые средства является прямым отражением российских усилий, в рамках которых смертоносные ПТРК «Корнет» в боевом модуле «Эпоха» устанавливаются на машинах «Бумеранг», «Курганец» и Т-15 «Армата».

«Джавелин» в таком варианте — это более мобильное оружие по сравнению со старым «Тоу», так как пусковая установка сразу после производства выстрела может уйти из опасной зоны. Если такая модернизация будет осуществлена, то даже более легкие американские бронированные машины будут обеспечены противотанковыми боевыми средствами и смогут наносить высокоточные удары управляемыми ракетами.

Интересный вопрос заключается в том, что произойдет с ПТРК «Тоу», который считается тяжелым оружием и состоит на вооружении в специальных противотанковых взводах. У нового ПТРК «Тоу»-2B «Аэро» (Aero) имеется боевая часть ударного действия для атаки сверху с наведением по проводам. Поэтому пусковой блок в нем уже не крепится к ракете, а оператору нет нужды сохранять неподвижность при направлении ракеты на цель.

Хотя «Тоу» лишился своих преимуществ по дальности стрельбы, он имеет систему оптического, а не инфракрасного наведения, и стоит существенно меньше — около 59 тысяч долларов. Следовательно, американские военные могут сохранить оба комплекса, чтобы ни одна из систем постановки помех и радиоэлектронной борьбы не была достаточно эффективной, и чтобы с помощью недорогих ПТРК можно было вести борьбу с боевиками в Афганистане и Ираке.

Политическое поле битвы

«Джавелин» является одной из самых эффективных переносных систем в американской армии. Эти ПТРК состоят на вооружении в боевых пехотных отделениях корпуса морской пехоты и сухопутных войск. А некоторые хранятся внутри боевых машин в механизированных частях и подразделениях.

Соединенные Штаты поставляют ПТРК «Джавелин» многим странам НАТО, в том числе, Франции и Британии, а также своим ближневосточным союзникам, таким как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Эти комплексы покупают и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, скажем, Австралия, Индонезия и Тайвань.

Из-за боевых характеристик «Джавелин» продажа этих комплексов сопряжена с политическими соображениями и имеет военное значение.

Например Соединенные Штаты поставили 120 ПТРК «Джавелин» Эстонии и 260 Литве. Если в эти прибалтийские страны осуществят вторжение российские танковые войска (это маловероятно, но такая возможность вызывает тревогу, поскольку маленьким членам НАТО будет трудно защитить себя), то вооруженная «Джавелин» легкая пехота станет первой линией обороны в Прибалтике до прибытия основных сил НАТО.

Когда Россия оказывала военную поддержку сепаратистам в Украине, колонны российских танков сыграли важную роль в срыве наступления украинской армии и в захвате ее опорных пунктов, прежде всего донецкого международного аэропорта в январе 2015 года. Воинственные ястребы, такие как Джон Маккейн, требовали, чтобы Соединенные Штаты предоставили военную помощь Украине, и заявляли, что ПТРК «Джавелин» являются важнейшей системой вооружения, способной коренным образом изменить ситуацию на поле боя для украинской армии, и что намного практичнее применять именно эти системы, а не танки и не истребители.

Однако поставки американского оружия привели бы к мощной эскалации конфликта между США и Россией. В отличие от широко экспортируемых ПТУР «Тоу» и многочисленных российских систем вооружений, ПТРК «Джавелин» не могли появиться в украинской армии без разрешения США. Следовательно, никаких «Джавелин» для Украины.

Теоретически такая же политика действует в отношении различных группировок сирийских повстанцев, которые получают оружие от США. Среди них отряды курдов, против которых выступает Турция. Соединенные Штаты признают, что снабжают эти отряды более старыми комплексами «Тоу», но не ПТРК «Джавелин».

Но мы были свидетелями и таких картин. В феврале этого года курдские войска неподалеку от населенного пункта Эль-Хаддади осуществили пуск ракеты «Джавелин», уничтожив начиненный взрывчаткой грузовик, который двигался по направлению к ним. Курды взорвали его еще до того, как он доехал до линии их обороны. Сообщения о том, что курды имеют на вооружении комплексы «Джавелин», вызвали большой скандал, хотя американское правительство по-прежнему настаивает на том, что не поставляет данные системы курдским силам. Возможно, американцы лицемерят, но возможен и такой вариант, что комплексы «Джавелин» курды получили от американского подразделения спецназа, которое действует вместе с ними, и что это было случайное решение, а не какая-то систематическая программа поставок. В равной степени возможно, что эти комплексы попали к курдским повстанцам из арсеналов какой-нибудь сочувствующий им ближневосточной страны.

В этом году турецкие сухопутные войска потеряли более 10 танков «Паттон», которые были уничтожены противотанковыми ракетами ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. пер.) и курдских боевиков. Однако пока нет никаких доказательств того, что это были ракеты «Джавелин».

В любом случае, ПТРК «Джавелин» остается одной из самых грозных сухопутных систем американских вооруженных сил. Похоже, что США будут наращивать ее боеспособность и устанавливать этот комплекс на новых платформах. Отсутствие или присутствие такой системы на полях сражений в самых разных странах мира имеет большие последствия, и поэтому ПТРК «Джавелин» привлекает в себе большое внимание.