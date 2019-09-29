Скандал на «Белшине»: у рабочих заканчивается терпение? 19 29.09.2019, 9:19

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Юрист рассказал о «раджах» и «контрактном праве» на предприятиях.

Попытка увольнения и отъезда на заработки обернулась для белорусского рабочего настоящим триллером. Представители «Белшины» угрожают электрику Сергею Кудряшеву милицией и розыском. Более того, пытаются «опросить» родных и взять у них «показания» по поводу местонахождения работника, который уже трудится в Латвии.

Электрик попытался расторгнуть трудовые отношения с нанимателем по соглашению сторон, однако тот отказал сотруднику. Работник принял решение в любом случае ехать на новое место работы. История получила неожиданное развитие, когда работнику на вайбер начали приходить сообщения от представителей предприятия, в которых те угрожали заявлением в милицию и его розыском.

Ситуацию для Charter97.org прокомментировал правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко.

Как вы прокомментируете эту ситуацию с правовой точки зрения?

- Как инспектор труда независимого профсоюза скажу сразу – рабочего довели до такого состояния, когда он «пустился во все тяжкое», то есть сознательно пошел на прогул. Лично я в этом не сомневаюсь.

Могу вспомнить много примеров из своей практики, когда на приеме работники, которых не отпускал работодатель, заявляли, что им ничего не остается делать, как увольняться через прогул. С правовой точки зрения отсутствие работника на рабочем месте и в рабочее время более трех часов без уважительной причины является прогулом.

Здесь я хочу сказать, что это во времена СССР увольнение по данному основанию для человека создавало проблемы с будущим трудоустройством, сейчас наниматели все меньше и меньше смотрят в трудовую книжку, а все чаще на компетенции принимаемого на работу.

Имеет ли право руководство завода вмешивать в это дело милицию?

- Знаете, в этой ситуации милиция, если и должна вмешаться, то только в отношении тех должностных лиц предприятия, которые затеяли травлю уехавшего из страны работника. Как минимум, если все эти угрозы будут продолжаться, мы будем обращаться в пользу рабочего в правоохранительные органы.

Если даже предположим, что к нему есть претензии, в том числе и материальные, закон дает нанимателю право поставить все эти вопросы в течение года после увольнения в судебном порядке.

Иными словами предъявить материальный иск. Наш профсоюз к такому развитию ситуации готов, будем держать оборону в суде.

- Как вы оцениваете факт психологического давления на родственников рабочего?

- Мы уже ведем переговоры с родителями рабочего, при поступлении в их адрес первого звонка с претензиями, будем реагировать соответственно.

Родители, как известно, несут ответственность только за несовершеннолетних детей, поэтому мы им рекомендуем просто спокойно записать разговор с администрацией завода на диктофон. Правовую оценку в этом случае будет давать суд.

Что касается вопроса об ответственности родителей за детей, я вижу в конкретном случае банальное самодурство исполнителя. Если в этой ситуации и есть вмешательство государства в права конкретного работника, то это вмешательство вытекает из так называемой контрактной системы найма на работу в нашей стране.

Представьте ситуацию – с работником заключили трудовой контракт на максимально возможный срок 5 лет. Он через год находит себе нового раджу с более привлекательным размером оплаты его труда. Как и в нашем случае, старый раджа его не отпускает…

Вот здесь, на уровне законодательства мы видим большую проблему. Контрактная система найма на работу действительно существует во всем свете, но не в таком, извините, извращенном виде как у нас, когда она человека труда ставит на колени перед работодателем и часто берет его в заложники.

- Фактически гражданину Беларуси отказали в право свободного перехода от одного нанимателя к другому. При этом человек не работал на «секретном» объекте и не должен был хранить какой-то «государственной тайны»…

- Говорил и повторяю, вся наши проблемы вытекают из контрактной системы найма на работу.

Одно дело, когда на работу принимают, например спортсмена, оговаривают в контракте все его бонусы и обязанность не покидать скажем клуб в течение определенного времени, иначе заберут выделенную квартиру и другое, как у нас, когда контракт заключают даже с уборщицей.

Вся эта система не имеет права на жизнь в демократическом государстве. Например, в Германии на законодательном уровне запрещено заключать контракты с учителями, а что у нас?

Наш профсоюз последовательно боролся и борется сегодня с контрактной системой найма на работу, в нашей стране практически все трудоспособное население вынуждено трудиться в условиях временной занятости.

- Похоже на то, что не последнюю роль в истории сыграл отъезд рабочего за границу. Почему власти так обеспокоены подобными случаями?

- Я уже назвал эту историю эффектом исполнителя, думаю, так оно и есть. Пока здесь не вижу вмешательства властей.

Свой характер показал рядовой электрик завода, его преследовать начал энергетик, то есть непосредственный начальник, которому по всей вероятности уже досталось от руководства предприятия по шапке.

Вот и все, эффект исполнителя, не более того. Говори ранее и скажу сейчас – у людей наемного труда кончаются не только деньги, у них кончается терпение, и главное, желание работать за еду.

Я например, уважаю выбор этого человека, который встал с колен и уехал трудиться в страну Евросоюза.

Если в нашем королевстве и далее так будут продолжаться дела, боюсь, поток экономической миграции уже не остановить.

- По вашему мнению, заинтересует ли этот случай МОТ? Готов ли профсоюз РЭП защищать рабочего «Белшины» на всех уровнях, в том числе в международных инстанциях?

- Юридическая служба нашего профсоюза уже вступила в это дело. Пока на уровне консультаций, но если «заводские» и далее начнут загонять ситуацию в тупик, в котором заканчивается право и начинаются «понятия», наш независимый профсоюз будет реагировать как всегда достойно.

Мы имеет большую практику защиты интересов наших членов не только в национальной практике, но и на международном уровне.

- Что бы вы посоветовали делать белорусским рабочим, попавшим в подобную ситуацию?

- Совет каждому – за свое место под солнцем нужно бороться! Тому история нас учит. Рабочий свой выбор сделал, в чем проблема? Вольному воля!